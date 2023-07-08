MLB》宇宙勇要來了？王牌左投佛里德展開復健賽 明星賽後有望回歸

佛里德（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士王牌左投佛里德（Max Fried）5月中因左前臂拉傷，第二度進入傷兵名單進入傷兵名單，近日迎來好消息，佛里德周末將在勇士3A先發出賽，這也是他傷後首次次出賽。

佛里德本季飽受傷病所苦，開幕戰時就因為腿筋拉傷而退場，直到4月中才歸隊，前次面對金鶯，當時他主投6局被敲8支安打失7分f（5分自責分），吞下本季首敗，不久後便宣布再次進入傷兵名單。佛里德本季僅先發5場繳出2勝1敗、防禦率2.08的成績，每局被上壘率（WHIP）為1.08。

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據《The Athletic》勇士隨隊記者歐布萊恩（ David O'Brien）報導，佛里德上週面對打者時表現良好，球隊才允許佛里德能夠開始投復健賽，這意味著他有望在明星賽後不久就能回到球隊，不過勇士球團一直格外小心，並不希望在球隊戰績不錯的情況下，急著把他拉回大聯盟。

佛里德一直是勇士隊內最穩定的先發投手，在2021年世界大賽G6擔綱先發，繳出6局無失分好投，帶領勇士順利封王。上季迎來個人生涯顛峰，30場先發拿下14勝7敗、防禦率僅2.48，去年國聯塞揚獎票選排在第二，僅次於「魚王」艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）。

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