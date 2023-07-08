晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》宇宙勇要來了？王牌左投佛里德展開復健賽 明星賽後有望回歸

2023/07/08 17:42

佛里德（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士王牌左投佛里德（Max Fried）5月中因左前臂拉傷，第二度進入傷兵名單進入傷兵名單，近日迎來好消息，佛里德周末將在勇士3A先發出賽，這也是他傷後首次次出賽。

佛里德本季飽受傷病所苦，開幕戰時就因為腿筋拉傷而退場，直到4月中才歸隊，前次面對金鶯，當時他主投6局被敲8支安打失7分f（5分自責分），吞下本季首敗，不久後便宣布再次進入傷兵名單。佛里德本季僅先發5場繳出2勝1敗、防禦率2.08的成績，每局被上壘率（WHIP）為1.08。

據《The Athletic》勇士隨隊記者歐布萊恩（ David O'Brien）報導，佛里德上週面對打者時表現良好，球隊才允許佛里德能夠開始投復健賽，這意味著他有望在明星賽後不久就能回到球隊，不過勇士球團一直格外小心，並不希望在球隊戰績不錯的情況下，急著把他拉回大聯盟。

佛里德一直是勇士隊內最穩定的先發投手，在2021年世界大賽G6擔綱先發，繳出6局無失分好投，帶領勇士順利封王。上季迎來個人生涯顛峰，30場先發拿下14勝7敗、防禦率僅2.48，去年國聯塞揚獎票選排在第二，僅次於「魚王」艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。