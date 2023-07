MLB》敲長打積極搶壘卻出局 金河成回休息室怒踢東西不慎受傷

教士隊金河成積極搶攻三壘,卻被觸殺出局。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕教士隊韓籍游擊手金河成今天在第7局敲出長打後,想積極攻佔三壘,卻被觸殺出局,讓他回休息室怒踢東西,卻不慎讓右腳趾受傷。教士隊最後在延長賽第10局以5比7敗給大都會。

金河成在第7局擊出左外野二壘安打,他在跑壘時認為大都會左外野手潘姆(Tommy Pham)在處理球的過程中不夠迅速,讓他決定衝向三壘,潘姆回傳至三壘後,金河成遭觸殺出局。

教士隊官網報導,金河成回到休息室後,怒踢他以為是空的飲料桶,卻不慎讓他的右腳趾受傷,因此金河成在第9局被換下場,由歐多(Rougned Odor)接替擔任二壘的守備。

「我做了一個大膽的決定,然後,很明顯,事情並沒有按照我想要的方式發展。」金河成透過翻譯表示,「我覺得那個PLAY會影響比賽結果,我對自己的表現、和我犯的錯誤負起全責。在未來,這種情況不會發生。」

金河成經過X檢查後,右腳大拇指的傷勢為陰性,目前列入每日觀察名單。教士隊總教練梅爾文(Bob Melvin)表示,金河成是一名很積極的球員,當時他認為自己有機會上三壘,「我們看到他的直覺非常出色,要把他刺殺出局需要一個出色的傳球...有時候你試圖做太多事情,也許就是那種狀況。」

金河成本季出賽84場,交出10轟、31分打點,打擊率2成55,整體攻擊指數(OPS)為7成57。金河成本季主要以二壘守備為主,也擔任過三壘、游擊的守備;根據《Fangraphs》顯示,金河成今年的WAR值(勝利貢獻值)為2.8,是教士全隊第三高。

