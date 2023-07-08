MLB》敲長打積極搶壘卻出局 金河成回休息室怒踢東西不慎受傷

教士隊金河成積極搶攻三壘，卻被觸殺出局。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊韓籍游擊手金河成今天在第7局敲出長打後，想積極攻佔三壘，卻被觸殺出局，讓他回休息室怒踢東西，卻不慎讓右腳趾受傷。教士隊最後在延長賽第10局以5比7敗給大都會。

金河成在第7局擊出左外野二壘安打，他在跑壘時認為大都會左外野手潘姆（Tommy Pham）在處理球的過程中不夠迅速，讓他決定衝向三壘，潘姆回傳至三壘後，金河成遭觸殺出局。

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教士隊官網報導，金河成回到休息室後，怒踢他以為是空的飲料桶，卻不慎讓他的右腳趾受傷，因此金河成在第9局被換下場，由歐多（Rougned Odor）接替擔任二壘的守備。

教士隊金河成。（今日美國）

「我做了一個大膽的決定，然後，很明顯，事情並沒有按照我想要的方式發展。」金河成透過翻譯表示，「我覺得那個PLAY會影響比賽結果，我對自己的表現、和我犯的錯誤負起全責。在未來，這種情況不會發生。」

金河成經過X檢查後，右腳大拇指的傷勢為陰性，目前列入每日觀察名單。教士隊總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，金河成是一名很積極的球員，當時他認為自己有機會上三壘，「我們看到他的直覺非常出色，要把他刺殺出局需要一個出色的傳球...有時候你試圖做太多事情，也許就是那種狀況。」

金河成本季出賽84場，交出10轟、31分打點，打擊率2成55，整體攻擊指數（OPS）為7成57。金河成本季主要以二壘守備為主，也擔任過三壘、游擊的守備；根據《Fangraphs》顯示，金河成今年的WAR值（勝利貢獻值）為2.8，是教士全隊第三高。

Tommy Pham just baited Ha-Seong Kim into going to 3rd here and threw an absolute rocket to throw him out. Wow.



pic.twitter.com/I50fNJJzsT — Ben Verlander （@BenVerlander） July 8, 2023

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