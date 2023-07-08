晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》敲長打積極搶壘卻出局 金河成回休息室怒踢東西不慎受傷

2023/07/08 18:24

教士隊金河成積極搶攻三壘，卻被觸殺出局。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊韓籍游擊手金河成今天在第7局敲出長打後，想積極攻佔三壘，卻被觸殺出局，讓他回休息室怒踢東西，卻不慎讓右腳趾受傷。教士隊最後在延長賽第10局以5比7敗給大都會。

金河成在第7局擊出左外野二壘安打，他在跑壘時認為大都會左外野手潘姆（Tommy Pham）在處理球的過程中不夠迅速，讓他決定衝向三壘，潘姆回傳至三壘後，金河成遭觸殺出局。

教士隊官網報導，金河成回到休息室後，怒踢他以為是空的飲料桶，卻不慎讓他的右腳趾受傷，因此金河成在第9局被換下場，由歐多（Rougned Odor）接替擔任二壘的守備。

教士隊金河成。（今日美國）

「我做了一個大膽的決定，然後，很明顯，事情並沒有按照我想要的方式發展。」金河成透過翻譯表示，「我覺得那個PLAY會影響比賽結果，我對自己的表現、和我犯的錯誤負起全責。在未來，這種情況不會發生。」

金河成經過X檢查後，右腳大拇指的傷勢為陰性，目前列入每日觀察名單。教士隊總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，金河成是一名很積極的球員，當時他認為自己有機會上三壘，「我們看到他的直覺非常出色，要把他刺殺出局需要一個出色的傳球...有時候你試圖做太多事情，也許就是那種狀況。」

金河成本季出賽84場，交出10轟、31分打點，打擊率2成55，整體攻擊指數（OPS）為7成57。金河成本季主要以二壘守備為主，也擔任過三壘、游擊的守備；根據《Fangraphs》顯示，金河成今年的WAR值（勝利貢獻值）為2.8，是教士全隊第三高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。