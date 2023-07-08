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T1》台新至少派6人出席體測會 隊名可能到選秀會後才知道

2023/07/08 17:09

台新球團人員。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕T1選秀體測會今天在台藝大登場，6隊都有代表到場，為即將到來的選秀會準備，也包括從頭組軍的台新隊，只是球隊依舊保持神秘，並未接受訪問，且可能在選秀會當天連正式隊伍名稱都還不會出爐。

台新承接台啤的參賽權加入T1，但陣中沒有任何球員，等於是從頭組軍，選秀會也成為他們人才庫的重要來源，他們今年選秀會在首輪握有第二順位、第四順位、第八順位，以及第二輪的第二順位、第三順位、第七順位，第三輪則為第二順位及第七順位。

台新今天也派了6、7位代表到選秀測試會關注球員表現，但並沒有謠傳的總經理人選黃萬隆，而球隊代表也相當謹慎，只說在未正式對外宣布成軍後的相關訊息前，不接受任何訪問，談論任何選秀補強，而球隊預計會在選秀會才會舉辦記者會。

T1聯盟秘書長張樹人透露，台新隊名可能不會以「台新」命名，而還沒有正式記者會，原因之一為不想搶走選秀會重點。至於選秀會在沒有正式隊名的情況下，在挑中球員後如何呈現？張樹人表示，由於台新以台北市為主場，為球員戴上的帽子會先以「Taipei City」搭配台新的紅白色為主。

台新球帽。（記者陳志曲攝）

T1聯盟秘書長張樹人。（記者陳志曲攝）

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