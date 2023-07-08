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溫網》烏克蘭老將苦戰勝出 與對手共同締造四大賽新猷

2023/07/08 18:36

烏克蘭老將朱蓮科。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕烏克蘭34歲老將朱蓮科（Lesia Tsurenko）與同樣年過而立的比利時女將波格丹（Ana Bogdan）昨日在溫網第3輪攜手改寫歷史，前者經過3小時40分鐘的考驗，以4：6、6：3、7：6（20：18）逆轉勝出。其中雙方在決勝盤的「超級搶十」共打了38球才分出勝負，一舉成為大滿貫女單新紀錄。

波格丹本場比賽數度搶得先機，除了率先拿下首盤外，決勝盤也一度握有局數5：3的領先優勢。但她除了自己的賽末發球局遭到破發，更讓朱蓮科連奪3局逆轉超前，甚至在後者的發球局面臨賽末點危機。

然而朱蓮科未能靠著保發收下比賽勝利，使得戰局延長至「超級搶十」。期間朱蓮科5度化解波格丹的賽末點，並於個人第7個賽末點成功兌現，終結長達37分鐘的「超級搶十」。

朱蓮科贏球後先是雙膝跪地，而後躺在草地上近半分鐘不能起身；至於落敗的波格丹則是趴在球網等待對手握手致意，足以顯見這場惡鬥對兩人體力上的消耗。

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