晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》今年才來台打經典賽 老虎明星二壘手慘遭DFA

2023/07/08 20:47

史構普（中）。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕根據《底特律自由報》記者Evan Petzold報導，老虎確定將明星二壘手史構普（Jonathan Schoop）給指定讓渡（DFA），目前仍待官方正式公布。

若確定屬實，這代表史構普4年的老虎生涯恐將終止。老虎隊在2020年縮水賽季與他簽下下一年610萬美元合約。他在44場內，交出8轟、23分打點、打擊率0.278不錯的成績單，也讓老虎捧上1年450萬美元合約（約新台幣1.2億）的延長合約。

隔年史構普也沒有讓球隊失望，共出賽156場比賽，打擊三圍0.278/.320/.435並扛出22發全壘打，季中與球隊再度討論延長合約，這次老虎開出2年1500萬美金的大約，其中包括第一年的球員選擇權。

未料史構普簽下這紙合約後，打擊數據嚴重退化，去年僅敲出11轟38打點，整體攻擊指數（OPS）為5成61。今年球季反而更糟糕，開季至今出賽55場，一支全壘打都打不出來，打擊率甚至持續下探到0.213，老虎的耐心也到了極限。

考量到史構普的薪水與糟糕的進攻能力，不久後就會被老虎釋出。不過史構普才31歲，過去打擊也有實績，加上不錯的防守與功能性，需要內野深度的球隊可能會願意與他簽下小聯盟約，不擔心會有失業的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。