MLB》今年才來台打經典賽 老虎明星二壘手慘遭DFA

史構普（中）。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕根據《底特律自由報》記者Evan Petzold報導，老虎確定將明星二壘手史構普（Jonathan Schoop）給指定讓渡（DFA），目前仍待官方正式公布。

若確定屬實，這代表史構普4年的老虎生涯恐將終止。老虎隊在2020年縮水賽季與他簽下下一年610萬美元合約。他在44場內，交出8轟、23分打點、打擊率0.278不錯的成績單，也讓老虎捧上1年450萬美元合約（約新台幣1.2億）的延長合約。

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隔年史構普也沒有讓球隊失望，共出賽156場比賽，打擊三圍0.278/.320/.435並扛出22發全壘打，季中與球隊再度討論延長合約，這次老虎開出2年1500萬美金的大約，其中包括第一年的球員選擇權。

未料史構普簽下這紙合約後，打擊數據嚴重退化，去年僅敲出11轟38打點，整體攻擊指數（OPS）為5成61。今年球季反而更糟糕，開季至今出賽55場，一支全壘打都打不出來，打擊率甚至持續下探到0.213，老虎的耐心也到了極限。

考量到史構普的薪水與糟糕的進攻能力，不久後就會被老虎釋出。不過史構普才31歲，過去打擊也有實績，加上不錯的防守與功能性，需要內野深度的球隊可能會願意與他簽下小聯盟約，不擔心會有失業的問題。

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