T1》彈跳力超好！蔡鎮嶽原地跳躍摸高刷新阿巴西紀錄

T1聯盟今天進行選秀測試會。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟今天進行選秀測試會，今年新秀在體能測試有多項數據都寫下新紀錄，其中原地跳躍摸高項目，高師大蔡鎮嶽打破阿巴西紀錄，以327公分創最佳。

T1測試會分為兩階段進行，第一階段為體能與技術測驗，第二階段則為五對五對抗賽，提供聯盟所屬六球團的經理與教練團隊多元的數據資料，為7月14日的新人選秀會做足準備。

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上午場體能測試部分，由健競運動科學進行五項測驗，包含3/4場衝刺由台灣科大陳昭群以3.26秒奪得冠軍、禁區敏捷與反應折返由文化大學陳龍以10.75秒（破聯盟紀錄，原紀錄為谷毛唯嘉11秒）與3.11秒最快、原地跳躍摸高高師大蔡鎮嶽以327公分最高（破聯盟紀錄，原紀錄為阿巴西322公分）、助跑跳躍摸高則由中華醫事科技大學吳政昕342公分取得第一名．

下午場則由JTC籃球訓練舉辦兩項技術層面測試動作，輔仁大學李沛澄在運球測驗環節在比賽情境投籃與中距離投籃，分別以35秒6顆與29秒7顆表現最佳，投籃測驗則以北市立大學李承恩在限時內以平均27.5次反應最靈敏。

另外聯盟也特別為對抗賽環節甄選MOP（Most Outstanding Player），最終由李沛澄榮膺此獎項，並由T1聯盟錢薇娟會長贈送極具紀念性相框。

蔡鎮嶽（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

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