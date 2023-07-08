網球》封拍一年後重出江湖 南非巨人安德森37歲「高齡」復出

「南非巨人」安德森去年5月宣布退休，但決定於本月中旬重返睽違14個月的職業網壇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年5月宣布退休的「南非巨人」安德森（Kevin Anderson），近日決定重返職業網壇，並選擇最近一次贏得巡迴賽冠軍的福地—美國羅德島州作為復出首站。這項緊接在溫網結束後的ATP250等級草地賽事也證實安德森將獲頒會內賽外卡，安德森則透過聲明表示自己迫不及待再次回到職業賽場。

身高逾200公分的安德森以重砲發球而聞名，過去曾於2017年美網及2018年溫網勇闖男單決賽。即便最終未能贏得四大賽金盃，但他於2018年溫網結束後排名達到生涯最佳的世界第5，當時更以32歲的年紀成為史上第5位「年過而立才首登世界前5」的選手。

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安德森最近一次在巡迴賽的出賽紀錄為去年3月的邁阿密大師賽，而後於同年5月透過個人社群網站表示，由於長年征戰造成身體累積無數傷勢，因而選擇高掛球拍。

一年過去，這位曾二度站上大滿貫決賽舞台的南非巨人決定在37歲的年紀重新回到場中，他也透過聲明提到：「2021年在羅德島州奪冠對我而言更是特別的回憶，因此我想不到比這裡更適合做為復出首站的地點。很高興能在此重返巡迴賽，也很興奮能再次於草地球場出賽。」

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