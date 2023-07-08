亞洲男排挑戰盃》日本球迷飛來台應援 重返國家隊首秀陳建禎直喊緊張

陳建禎。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊昨在亞洲男子排球挑戰盃預賽以25：17、21：25、25：12、25：23擊敗哈薩克，並以分組第1挺進複賽。這也是「黑狗」陳建禎重返國家隊後首秀，吸引近6000名球迷進場為台灣隊加油，且還有日本球迷特別飛來台灣應援，展現高人氣。

陳建禎在2018年亞運後宣布從國家隊退休，今年在學長戴儒謙邀約下選擇再度出征。闊別多年再度於自家主場代表台灣出賽，陳建禎坦言，看到幾乎滿場的球迷，起初有些怯場，「開始熱身後才慢慢放開，家人也從南部上來，總覺得大家會想知道我這幾年到日本打球後，進步到哪裡，想得比較多一些。」陳建禎認為，這一戰僅發揮到7、8成，還可以更好。

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這次重返國家隊和不少年紀僅20出頭的學弟們合作，陳建禎認為，學弟們在場上比較害羞一些，「可能我們幾個學長在，他們比較有壓力，會被動一點，但也可能需要經歷跟經驗，但學弟們身材條件還比我們好，如果能主動一些，在場上多發揮個人優勢會更好。」

不過，預賽首戰台灣隊不只有資深球員穩定輸出，21歲年輕好手林謙、曾祥銘都有所貢獻，展現價值，陳建禎說：「教練很相信選手，也很高興看到年輕球員能適時跳出來幫助球隊。」

陳建禎。（記者方賓照攝）

陳建禎。（記者方賓照攝）

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