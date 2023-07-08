晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

亞洲男排挑戰盃》日本球迷飛來台應援 重返國家隊首秀陳建禎直喊緊張

2023/07/08 21:04

陳建禎。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊昨在亞洲男子排球挑戰盃預賽以25：17、21：25、25：12、25：23擊敗哈薩克，並以分組第1挺進複賽。這也是「黑狗」陳建禎重返國家隊後首秀，吸引近6000名球迷進場為台灣隊加油，且還有日本球迷特別飛來台灣應援，展現高人氣。

陳建禎在2018年亞運後宣布從國家隊退休，今年在學長戴儒謙邀約下選擇再度出征。闊別多年再度於自家主場代表台灣出賽，陳建禎坦言，看到幾乎滿場的球迷，起初有些怯場，「開始熱身後才慢慢放開，家人也從南部上來，總覺得大家會想知道我這幾年到日本打球後，進步到哪裡，想得比較多一些。」陳建禎認為，這一戰僅發揮到7、8成，還可以更好。

這次重返國家隊和不少年紀僅20出頭的學弟們合作，陳建禎認為，學弟們在場上比較害羞一些，「可能我們幾個學長在，他們比較有壓力，會被動一點，但也可能需要經歷跟經驗，但學弟們身材條件還比我們好，如果能主動一些，在場上多發揮個人優勢會更好。」

不過，預賽首戰台灣隊不只有資深球員穩定輸出，21歲年輕好手林謙、曾祥銘都有所貢獻，展現價值，陳建禎說：「教練很相信選手，也很高興看到年輕球員能適時跳出來幫助球隊。」

陳建禎。（記者方賓照攝）

陳建禎。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。