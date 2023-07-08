NBA》勇士補進長人了！ 1年約網羅身高208公分的薩里奇

薩里奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，金州勇士以1年合約，簽下29歲長人薩里奇（Dario Saric），希望藉此填補勇士隊禁區高度不足的問題。

上季分別待在太陽和雷霆的薩里奇，合計出賽57場，平均有6.4分、3.6顆籃板。這位身高約208公分的長人可為勇士帶來身材、以及替補群的投籃能力。

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薩里奇曾因右膝前十字韌帶撕裂傷勢，讓他缺席整個2021-22年賽季，直到上個賽季才復出。

薩里奇在2018年季後賽，當時為七六人效力，平均交出17.2分、7.3籃板的優異表現。2020-21年賽季效力太陽隊時，薩里奇該年季後賽出賽14場，平均有4.5分、2.5顆籃板的成績。

生涯在NBA共打拚7個賽季，薩里奇效力過七六人、灰狼、太陽、以及雷霆，平均有11分、5.6顆籃板、1.9次助攻的成績。

Free agent F Dario Saric has agreed on a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Saric was one of the most sought-after players left on the market. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） July 8, 2023

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