NBA》勇士補進長人了！ 1年約網羅身高208公分的薩里奇

薩里奇。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》報導,金州勇士以1年合約,簽下29歲長人薩里奇(Dario Saric),希望藉此填補勇士隊禁區高度不足的問題。

上季分別待在太陽和雷霆的薩里奇,合計出賽57場,平均有6.4分、3.6顆籃板。這位身高約208公分的長人可為勇士帶來身材、以及替補群的投籃能力。

薩里奇曾因右膝前十字韌帶撕裂傷勢,讓他缺席整個2021-22年賽季,直到上個賽季才復出。

薩里奇在2018年季後賽,當時為七六人效力,平均交出17.2分、7.3籃板的優異表現。2020-21年賽季效力太陽隊時,薩里奇該年季後賽出賽14場,平均有4.5分、2.5顆籃板的成績。

生涯在NBA共打拚7個賽季,薩里奇效力過七六人、灰狼、太陽、以及雷霆,平均有11分、5.6顆籃板、1.9次助攻的成績。

