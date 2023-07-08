亞洲男排挑戰盃》吳宗軒明過生日今火力全開 戴儒謙吞止痛藥上陣穩定軍心

台灣隊吳宗軒。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊今天在亞洲男子排球挑戰盃預賽以25：17、21：25、25：12、25：23擊敗哈薩克，並以分組第1挺進複賽。明天要過29歲生日的吳宗軒今火力全開拿下全隊最高18分，而除了資深球員們發揮出色，台灣年輕球員林謙、曾祥銘等人替補上陣也都有所貢獻。

明天要過29歲生日的吳宗軒今天繳出全隊最高18分，蔡沛彰12分次之，重返國家隊的陳建禎進帳11分。吳宗軒表示，為了這場比賽全隊準備很久，之前去移地訓練提早適應強度，收穫滿多的，自己狀況也不錯。

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年僅21歲的林謙今天替補上陣繳出不俗表現，他感謝學長幫他心理建設，「賽前告訴自己不要太緊張，但學長都很照顧我們，心態上把我們調整得還不錯。」隊長戴儒謙頂著膝傷出賽，賽前還吞了兩顆止痛藥，但他肯定林謙上場後的發揮，「雖然有一兩顆失誤，但他今天的配球算挺好的。」他笑稱，希望學弟能多打一些，分擔自己的壓力。

總教練莫羅表示，哈薩克打過兩次奧運，是支很強的隊伍，今天能贏下這場比賽，主要是老將和新秀同心協力，加上觀眾應援，一起打出一場好球。

台灣隊戴儒謙。（記者方賓照攝）

台灣男排。（記者方賓照攝）

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