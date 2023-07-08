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MLB》不認為沒進明星賽是被冷落 林多替帕多摩入選感到高興

2023/07/08 21:24

林多（中）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊明星游擊手史萬森（Dansby Swanson）因為腳傷退出明星賽的行列，最後由響尾蛇的帕多摩（Geraldo Perdomo）替補中選，對此，被外界認為是候補人選的林多（Francisco Lindor）替帕多摩感到高興，認為他實至名歸。

大聯盟明星賽主要是由球迷們票選出先發人選。其中林多在國聯明星賽的先發游擊手票選中，最後敗給了勇士游擊手阿西亞（Orlando Arcia），而替補人選與投手是由球員投票和官方共同決定。當初史萬森就是通過球員投票進入明星賽，帕多摩也同樣是依循這方法進到明星賽。

林多被問到沒有替補進明星賽，他先替自己隊友抱不平：「他們本來就該入選，在這支球隊中，尼莫（Brandon Nimmo）比我更應該入選明星賽。所以讓我們先把他帶進明星賽，然後大家才應該擔心我。」

林多後續也被媒體問到沒進明星賽是不是被冷落，他表示反對，「這有一個投票的過程。帕多摩替補入選是因為球員們選擇投給他，他值得這份榮耀。他是個明星，恭喜他，我為他感到非常高興。」

林多本季敲出19發全壘打和60分打點，打擊三圍0.239/.322/.483。今日賽前，他在游擊手全壘打、打點和盜壘數據方面領先所有游擊手，在二壘安打數、保送、長打率和整體攻擊指數（OPS）都名列前五。

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