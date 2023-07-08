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橄欖球企聯》叫你助教出來打！台北元坤大逆轉跨季11連勝

2023/07/08 21:42

台北元坤助理教練翁晨浩（右2）先發打滿全場。（台北元坤提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2屆企業橄欖球聯賽第3週，志在衛冕的台北元坤因為就讀北醫大5位球員前往日本北海道交流，戰力短缺下助理教練翁晨浩先發上陣，反而激勵全隊士氣，下半場帶動3次達陣，終以29：14大逆轉長大海洋飼料隊，也延續跨季11連勝。

長大海洋飼料隊克服0 ：10開局，不但加強防守與壓迫，憑藉著靈活跑位和抄截回敬兩次達陣，並且成功加踢，上半場結束14：10超前。台北元坤總教練洪吉祥中場時間提醒球員，穩定攻守節奏不可過於急躁，全隊下半場展開反擊，林威名邊線突圍達陣超前，順勢擴大領先，力保金身不敗。拚滿全場的翁晨浩賽後表示，上半場球隊失誤過多，加上主力被判黃牌，才會陷入落後挨打，還好擔任領隊的義大醫院院長杜元坤鼓勵大家放手一搏，全隊也沒漏氣，及時回穩後來居上，「贏得有些驚險，不過，這也是一次很好的經驗，逆境球才能讓選手們獲得成長。」

上賽季效力台北元坤的陳彥廷，因為受傷本季無法出賽，杜元坤仍提供全額獎學金，幫助他在台北市大研究所考上中等特教學程，對此洪吉祥表示，杜院長不但創立球隊，還提供良好獎學金制度，讓所有學生球員減少打工，把握念書和訓練時間，以提升自我實力，「陳彥廷沒讓院長失望，大家也更加團結，才能連戰皆捷，一路成長茁壯。」

台北元坤（黑衣）下半場反撲逆轉長大海洋飼料。（台北元坤提供）

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