晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》謝淑薇大逆轉中俄聯軍！2連勝挺進女雙16強

2023/07/09 07:06

謝淑薇挺進女雙16強。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）在2023溫布頓網球錦標賽乘勝追擊，3：6 、6 ：2、6 ：4大逆轉中國楊釗煊／俄國亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova），2連勝挺進女雙16強，小薇也締造2019年迄今草地大滿貫女雙14連勝。

休兵逾一年半的謝淑薇，復出不久上月法國公開賽就勇奪紅土大滿貫女雙第2冠，如今轉戰更拿手的溫網草地，還與2019年攜手封后的史崔可娃重新合拍，初登場強勢開胡後，隔日面對爆冷扳倒美澳第4種子的楊釗煊／亞歷山卓娃，小薇組合開賽頭尾遭到破發，首盤拱手讓人；次盤 「台捷聯軍」重整旗鼓，第3、7局雙破還以顏色，順利扳回一城。老經驗的小薇組合後勁十足，決勝盤第3局再度突破，並一路壓制對手反撲火力，第5個賽末點鎖定勝利。

謝淑薇已在2013、19、21年3度溫網女雙掄元，且近5年來女雙出賽未嘗敗績，接下來面對13種子日本加藤未唯／印尼蘇佳迪（Aldila Sutjiadi），有望再下一城，預約8強門票。先前5月馬德里紅土雙方人馬交鋒，「台捷聯軍」2個6 ：3獲勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。