溫網》謝淑薇大逆轉中俄聯軍！2連勝挺進女雙16強

謝淑薇挺進女雙16強。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）在2023溫布頓網球錦標賽乘勝追擊，3：6 、6 ：2、6 ：4大逆轉中國楊釗煊／俄國亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova），2連勝挺進女雙16強，小薇也締造2019年迄今草地大滿貫女雙14連勝。

休兵逾一年半的謝淑薇，復出不久上月法國公開賽就勇奪紅土大滿貫女雙第2冠，如今轉戰更拿手的溫網草地，還與2019年攜手封后的史崔可娃重新合拍，初登場強勢開胡後，隔日面對爆冷扳倒美澳第4種子的楊釗煊／亞歷山卓娃，小薇組合開賽頭尾遭到破發，首盤拱手讓人；次盤 「台捷聯軍」重整旗鼓，第3、7局雙破還以顏色，順利扳回一城。老經驗的小薇組合後勁十足，決勝盤第3局再度突破，並一路壓制對手反撲火力，第5個賽末點鎖定勝利。

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謝淑薇已在2013、19、21年3度溫網女雙掄元，且近5年來女雙出賽未嘗敗績，接下來面對13種子日本加藤未唯／印尼蘇佳迪（Aldila Sutjiadi），有望再下一城，預約8強門票。先前5月馬德里紅土雙方人馬交鋒，「台捷聯軍」2個6 ：3獲勝。

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