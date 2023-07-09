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溫網》新銳球王艾卡拉茲以快制高 連2年安抵16強

2023/07/09 07:10

艾卡拉茲。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕現任球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以快制高，歷經4盤苦戰，終以6：3、6 ：7（6 ：8）、6 ：3、7 ：5扳倒身高198公分的智利 「重砲手」賈瑞（Nicolas Jarry），西班牙頭號種子連續第2年安抵溫布頓網球錦標賽男單16強。

倫敦當地又下雨，中央球場關上頂棚，艾卡拉茲次盤搶7丟掉後，第3盤回穩滅火，第4盤面對人高馬大的賈瑞重砲轟炸，又形成0：3落後，關鍵時刻年輕球王找回速度優勢和防守技巧，不但從1 ：4追平，5 ：5僵持之際更突破連下2局，拉鋸近4小時出線，也追平他在溫網草地最佳戰績。 「這真的非常、非常艱難。賈瑞是非常優秀的球員，他打得很好，」賽後艾卡拉茲表示，對自己表現感到非常滿意，「我必須保持專注。我知道有機會，這是場勢均力敵的對抗，關鍵是始終保持信心和專注。」

年僅20歲的艾卡拉茲，將與2021年亞軍的義大利悍將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）爭奪8強門票，已在去年美國公開賽稱王的他，期許繼 17 歲的貝克（Boris Becker）、20歲的柏格（Bjorn Borg）之後，榮膺溫網史上第3年輕的男單冠軍。

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