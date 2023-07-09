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溫網》 梅德維夫逆轉勝 追平前年16強最佳戰績

2023/07/09 07:09

梅德維夫。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕受到下雨賽程大塞車影響，梅德維夫（Daniil Medvedev）得在2023溫布頓網球錦標賽接連出戰， 俄國第3種子克服熱機稍慢的狀況，4：6、6：3、6 ：4、6：4逆轉匈牙利勁敵福索維斯（Marton Fucsovics），3連勝晉級男單16強，已追平2021年最佳戰績。

「他是很難對付的球員，第一盤後我在某些關鍵點更加果斷，並且挽救幾個被破發點，真的很高興能夠晉級。」在 1 號球場關閉頂棚下，面對苦練有成的福索維斯，梅德維夫歷經逾3小時的4盤苦戰 ，後來居上贏得本季巡迴賽第44場勝利，持續領先群雄，尤其上屆因烏克蘭戰爭導致俄國與白俄羅斯球員慘遭禁賽，更讓他格外珍惜打溫網草地的機會，「我很想在這裡取得好成績。去年我沒辦法來，就戰績而言，這是我最糟糕的大滿貫，讓我有很大動力想去改變。你走得越遠，對手就越強硬，希望可以秀出我最好的網球，並且享受比賽。」

2021年堪稱梅德維夫生涯年，澳網決賽、法網8強、溫網16強、美網封王，如今他只要再擊退21歲的捷克新星萊赫卡（Jiri Lehecka），就能完成四大賽至少都晉8強的紀錄。

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