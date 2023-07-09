MLB》老虎3投手合力封鎖藍鳥！大聯盟本季第2場無安打比賽誕生

由左至右，老虎曼寧、佛利與朗格3名投手合力上演無安打比賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎主場迎戰藍鳥，靠著先發投手曼寧（Matt Manning）以及2名後援投手佛利（Jason Foley）、朗格（Alex Lange）接力演出，竟完美封鎖藍鳥打線，演出接力無安打比賽，也是繼洋基赫曼（Domingo German）的完全比賽後，大聯盟本季第2場無安打比賽，也是史上第20場接力無安打比賽。

曼寧今用91球投6.2局，飆出5次三振，雖然開賽就觸身球保送小畢歇特（Bo Bichette），但後續只再出現2次四壞保送，沒被擊出安打。他在7局上2出局保送小比吉歐（Cavan Biggio）後被換下場休息，接替投球的佛利面對梅瑞菲德（Whit Merrifield）被咬得紮實，不過形成直接找上中外野手套的平飛出局。

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佛利中繼1.1局沒有被擊出安打，另對瓦修（Daulton Varsho）投出三振。9局上老虎換上終結者朗格關門，他三振小畢歇特，讓貝爾特（Brandon Belt）擊出不營養飛球出局，最後讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出滾地球出局，一場接力無安打比賽就此誕生。

The ninth no-hitter in franchise history! pic.twitter.com/pmYNvUME5N — Detroit Tigers （@tigers） July 8, 2023

這是老虎隊史第9場無安打比賽，上一場出現在2021年5月18日，當時由特恩布爾（Spencer Turnbull）一夫當關完投，而今天這場則是老虎隊史首場接力無安打比賽。老虎先前也曾經對藍鳥達成無安打比賽創舉，由前「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）於2011年5月7日上演，該場比賽也是他生涯第2場無安打比賽。

老虎此役在1局下靠著狀元郎托克森（Spencer Torkelson）的二壘安打先馳得點，隨後卡本特（Kerry Carpenter）再敲出三壘安打送回托克森，最終靠著這2分以及投手群合力宰制，終場以2：0擊敗藍鳥。

由左至右，老虎曼寧、佛利與朗格3名投手合力上演無安打比賽。（美聯社）

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