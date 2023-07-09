晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》老虎3投手合力封鎖藍鳥！大聯盟本季第2場無安打比賽誕生

2023/07/09 08:00

由左至右，老虎曼寧、佛利與朗格3名投手合力上演無安打比賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎主場迎戰藍鳥，靠著先發投手曼寧（Matt Manning）以及2名後援投手佛利（Jason Foley）、朗格（Alex Lange）接力演出，竟完美封鎖藍鳥打線，演出接力無安打比賽，也是繼洋基赫曼（Domingo German）的完全比賽後，大聯盟本季第2場無安打比賽，也是史上第20場接力無安打比賽。

曼寧今用91球投6.2局，飆出5次三振，雖然開賽就觸身球保送小畢歇特（Bo Bichette），但後續只再出現2次四壞保送，沒被擊出安打。他在7局上2出局保送小比吉歐（Cavan Biggio）後被換下場休息，接替投球的佛利面對梅瑞菲德（Whit Merrifield）被咬得紮實，不過形成直接找上中外野手套的平飛出局。

佛利中繼1.1局沒有被擊出安打，另對瓦修（Daulton Varsho）投出三振。9局上老虎換上終結者朗格關門，他三振小畢歇特，讓貝爾特（Brandon Belt）擊出不營養飛球出局，最後讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出滾地球出局，一場接力無安打比賽就此誕生。

這是老虎隊史第9場無安打比賽，上一場出現在2021年5月18日，當時由特恩布爾（Spencer Turnbull）一夫當關完投，而今天這場則是老虎隊史首場接力無安打比賽。老虎先前也曾經對藍鳥達成無安打比賽創舉，由前「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）於2011年5月7日上演，該場比賽也是他生涯第2場無安打比賽。

老虎此役在1局下靠著狀元郎托克森（Spencer Torkelson）的二壘安打先馳得點，隨後卡本特（Kerry Carpenter）再敲出三壘安打送回托克森，最終靠著這2分以及投手群合力宰制，終場以2：0擊敗藍鳥。

由左至右，老虎曼寧、佛利與朗格3名投手合力上演無安打比賽。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。