MLB》張育成替補代守游擊！ 紅襪15安大爆發血洗運動家奪4連勝

JARREN DURAN IS SCORCHING!



12 FOR HIS LAST 18!



Now up to 5 homers on the season. Off a lefty on top of it… pic.twitter.com/mhspfSFUub — Tyler Milliken （@tylermilliken_） July 8, 2023

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今日續戰運動家，打線狂掃15支安打火力全開，終場以10：3灌倒對手，豪奪4連勝，台灣好手張育成今天並未先發，僅上場代守。

張育成昨天傷癒歸隊，相隔74天重返大聯盟舞台，先發出擊鎮守游擊大關，2下首打席在滿壘時敲安，一棒打回2分，貢獻勝利打點，9上還策動再見雙殺，復出首戰攻守都有表現。

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紅襪今日讓張育成板凳待命，派出赫南德茲（Enrique Hernandez）擔任先發游擊手。紅襪打線首局就展開攻勢，J.透納（Justin Turner）敲出適時安打，幫助球隊先馳得點，隨後維度戈（Alex Verdugo）擊出2分砲，紅襪攻下3分大局。

杜蘭開轟。（美聯社）

紅襪2下攻勢再起，杜蘭（Jarren Duran）也夯出一發2分彈，繼續擴大分差，紅襪此役火力大爆發，前6局都有分數進帳，比賽6局打完時，取得10：2遙遙領先，最終以10：3拿下勝利。

紅襪全場狂掃15支安打，杜蘭、阿若尤（Christian Arroyo）貢獻3安猛打賞，吉田正尚、維度戈、卡薩斯（Triston Casas）都有雙安演出。

張育成在8局上半替補上場代守游擊，最終沒有打擊機會，有1次守備機會沒失誤，表現依然穩健。

張育成。（資料照，法新社）

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