MLB》大復活！「怪力男」猛扛190KM暴力轟 雙響砲助洋基宰小熊（影音）

史坦頓雙響砲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕3連敗的洋基於主場續戰小熊,沉寂已久的「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)終於復甦,上演單場雙響砲,狀況不佳的唐納森(Josh Donaldson)今天也炸裂,幫助洋基以6:3宰小熊,終於斬斷近期3連敗。

史坦頓傷癒歸隊後就陷入低迷,也成為紐約媒體與球迷的眾矢之的,不過他今天在1局下,相中史邁利(Drew Smyly)的超甜伸卡球,掃成左外野陽春彈,這支全壘打擊球初速高達118.1英里(190公里),飛行距離447英尺(136公尺),用怪力證明他身手依舊。

請繼續往下閱讀...

洋基另一名本季被怨聲載道的強打唐納森,也在2局下加入開轟行列,將一顆偏低彈指曲球硬是撈出左外野,形成陽春砲。小熊在3局上靠著霍納(Nico Hoerner)內野滾地追回1分,但下半局巴德(Harrison Bader)滿壘敲出二壘安打,一棒送回2分,洋基以4:1領先。

5局下,史坦頓決定再秀怪力,面對小熊中繼投手拉克(Michael Rucker)的外角速球輕輕一推,球竟直接飛到右外野,起初被判定球留在界內,但洋基挑戰後改判,這是史坦頓本季第9轟,上演單場雙響砲,洋基將比分追加至6:1。

Second homer of the day for Giancarlo Stanton! pic.twitter.com/p2uCVRaldG