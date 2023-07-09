MLB》大復活！「怪力男」猛扛190KM暴力轟 雙響砲助洋基宰小熊（影音）

史坦頓雙響砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕3連敗的洋基於主場續戰小熊，沉寂已久的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）終於復甦，上演單場雙響砲，狀況不佳的唐納森（Josh Donaldson）今天也炸裂，幫助洋基以6：3宰小熊，終於斬斷近期3連敗。

史坦頓傷癒歸隊後就陷入低迷，也成為紐約媒體與球迷的眾矢之的，不過他今天在1局下，相中史邁利（Drew Smyly）的超甜伸卡球，掃成左外野陽春彈，這支全壘打擊球初速高達118.1英里（190公里），飛行距離447英尺（136公尺），用怪力證明他身手依舊。

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118.1 MPH MOONSHOT from Giancarlo Stanton! pic.twitter.com/84FVpuUozZ — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 8, 2023

洋基另一名本季被怨聲載道的強打唐納森，也在2局下加入開轟行列，將一顆偏低彈指曲球硬是撈出左外野，形成陽春砲。小熊在3局上靠著霍納（Nico Hoerner）內野滾地追回1分，但下半局巴德（Harrison Bader）滿壘敲出二壘安打，一棒送回2分，洋基以4：1領先。

5局下，史坦頓決定再秀怪力，面對小熊中繼投手拉克（Michael Rucker）的外角速球輕輕一推，球竟直接飛到右外野，起初被判定球留在界內，但洋基挑戰後改判，這是史坦頓本季第9轟，上演單場雙響砲，洋基將比分追加至6：1。

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洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）在8局下被塔克曼（Mike Tauchman）擊出一發3分砲，整體7.1局投球被敲5支安打失掉3分，還飆出5次三振，仍瑕不掩瑜，靠著陣中兩名強打終於甦醒，最終順利擊敗小熊。

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