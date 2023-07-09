MLB》狂！偏低大壞球照樣打 台美混血大物夯再見安當英雄（影音）

Corbin Carroll walks it off for the DBacks!



pic.twitter.com/2358aBfbdz — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 8, 2023

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）今在延長賽10局下半敲出再見安打，幫助球隊以3：2氣走海盜，拉出2連勝。

雙方前5局打完得分掛蛋，海盜在6上靠著蘇文斯基（Jack Suwinski）的二壘安打，率先突破僵局，響尾蛇則在8下還以顏色，湯瑪斯（Alek Thomas）大棒一揮轟出陽春砲，雙方形成1：1平手。

請繼續往下閱讀...

兩隊在第9局都沒得分，進入延長賽，海盜10局上半攻下1分超前，結果10下自己守備出狀況，先是投手貝納（David Bednar）發生傳球失誤，接著出現一壘沒人補位情形，讓響尾蛇跑回追平安，還繼續攻佔一二壘，隨後響尾蛇執行犧牲觸擊，讓跑者推進上二三壘。

卡洛爾。（法新社）

在1出局二三壘情況下，海盜敬遠馬提（Ketel Marte）塞成滿壘對決卡洛爾，在球數2好2壞時，卡洛爾逮中78.9英哩曲球、是一顆偏低大壞球，擊出右外野方向再見安打，把握住當英雄機會，一棒結束比賽。

卡洛爾今日3打數敲1安，貢獻1分打點，選到2次保送，賽後打擊率為0.292，連續2場比賽有安打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法