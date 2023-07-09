晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》狂！偏低大壞球照樣打 台美混血大物夯再見安當英雄（影音）

2023/07/09 09:02

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）今在延長賽10局下半敲出再見安打，幫助球隊以3：2氣走海盜，拉出2連勝。

雙方前5局打完得分掛蛋，海盜在6上靠著蘇文斯基（Jack Suwinski）的二壘安打，率先突破僵局，響尾蛇則在8下還以顏色，湯瑪斯（Alek Thomas）大棒一揮轟出陽春砲，雙方形成1：1平手。

兩隊在第9局都沒得分，進入延長賽，海盜10局上半攻下1分超前，結果10下自己守備出狀況，先是投手貝納（David Bednar）發生傳球失誤，接著出現一壘沒人補位情形，讓響尾蛇跑回追平安，還繼續攻佔一二壘，隨後響尾蛇執行犧牲觸擊，讓跑者推進上二三壘。

卡洛爾。（法新社）

在1出局二三壘情況下，海盜敬遠馬提（Ketel Marte）塞成滿壘對決卡洛爾，在球數2好2壞時，卡洛爾逮中78.9英哩曲球、是一顆偏低大壞球，擊出右外野方向再見安打，把握住當英雄機會，一棒結束比賽。

卡洛爾今日3打數敲1安，貢獻1分打點，選到2次保送，賽後打擊率為0.292，連續2場比賽有安打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。