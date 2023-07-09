MLB》隊史第5人、自田中將大後第8人！千賀滉大遞補入選全明星賽

千賀滉大。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今宣布，大都會日籍先發投手千賀滉大將遞補小熊強投史卓曼（Marcus Stroman），進入國家聯盟全明星賽陣容，他也是繼2014年的田中將大後，大聯盟第8位在新人年就入選明星賽的日本球員。

30歲的千賀今年從日職軟銀遠赴重洋，以5年7500萬美金加盟大都會，便在新人年就成為球隊輪值中倚賴的穩定先發，本季16場先發拿下7勝5敗，防禦率3.31，WHIP 1.28，89.2局中送出113次三振。他在過去3場先發表現亮眼，合計18.1局只丟5分，前一場先發更是飆出追平生涯單場最多的12K。

請繼續往下閱讀...

根據《紐約郵報》指出，千賀滉大是自1967年西佛（Tom Seaver）、1968年庫斯曼（Jerry Koosman）、1984年古登（Dwight Gooden）與2019年阿朗索（Pete Alonso）後，第5位入選明星賽的大都會新秀；他更是自1995年野茂英雄、2001年鈴木一朗、2003年松井秀喜、2007年岡島秀樹、2008年福留孝介、2012年達比修有與2014年田中將大後，第8位入選明星賽的日本新秀。

另外，大聯盟今天也宣布其他國聯明星隊陣容異動，巨人柯布（Alex Cobb）將取代勇士愛德（Bryce Elder），費城人金布瑞（Craig Kimbrel）將取代釀酒人威廉斯（Devin Williams），釀酒人柏尼斯（Corbin Burnes）將取代勇士史崔德（Spencer Strider）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法