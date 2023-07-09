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MLB》「他唯一的對手只有大谷！」 道奇主帥盛讚子弟兵貝茲

2023/07/09 10:24

大谷翔平與貝茲。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使在明星賽前最後2場比賽與道奇展開高速公路大戰，貝茲（Mookie Metts）在昨天上演單場雙響砲，他也在比賽中被捕捉到與二刀流巨星大谷翔平互動的有趣畫面。賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時，也提及兩位聯盟巨星的成就。

道奇隨隊記者莫雷諾（Matthew Moreno）賽後訪問到羅伯茲，提到貝茲本季亮眼的表現，羅伯茲表示，「這是無與倫比的，我認為他唯一的對手是大谷，他所達成的成就無人能及。」

大谷本季持續用二刀流展現驚人棒球實力，而貝茲本季鎮守右外野，也時常移防內野擔任游擊手或二壘手，對此羅伯茲認為，「他（貝茲）能在如此高強度的比賽中做出獨特的事情，這是很罕見的。你可以任意安插他在二游，在進攻端又是超級巨星般的表現，以他的意念和渴求能做到任何事，實在難以置信。」

羅伯茲先前就曾對貝茲高度讚揚，稱他為現代版韓德森（Ricky Henderson），因為貝茲擔任開路先鋒時，也像這位名人堂外野手，稱職扮演好進攻核彈頭的角色。

截至今日賽前，貝茲扛出25轟、61分打點，進攻指數0.959，不過大谷在投打兩端表現更為之驚人，打擊區內，他擊出31轟、68分打點，進攻指數1.031，投手丘上，防禦率3.32，拿下7勝4敗與132次三振。而貝茲與大谷兩人，也將於下週一同前往西雅圖參加全明星賽。

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