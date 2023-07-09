MLB》歷史新頁！台美混血大物超狂成績 締史上第一人壯舉

Corbin Carroll walks it off for the DBacks!



pic.twitter.com/2358aBfbdz — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 8, 2023

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）今天當英雄敲出再見安打，美媒指出，他還締造一項史上第一人壯舉。

響尾蛇今日交手海盜，卡洛爾在延長賽10局下半建功，霸氣掃出再見安打，成為致勝功臣，讓隊友、球迷嗨翻。卡洛爾本季已出賽85場，合計305打數敲出89支安打、包括18轟，貢獻48分打點，有26次盜壘成功，打擊三圍.292/.369/.554。

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卡洛爾（中）。（法新社）

美媒《ESPN Stats & Info》指出，自1933年大聯盟開始舉辦明星賽以來，卡洛爾成為史上第三位，在明星賽前繳出「15轟、25盜、並且2度擊出再見安打」的選手，加入1973年邦茲（Bobby Bonds）、2011年坎普（Matt Kemp）的行列。

值得一提的是，卡洛爾是史上首位能在明星賽前，達成上述這項成績的新秀，締造歷史新頁。

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