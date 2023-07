MLB》神偷！紅人大物上演盜本壘+單局3盜 創百年史詩壯舉（影音）

克魯茲。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕紅人五拍子大物新秀克魯茲(Elly De La Cruz),自登上大聯盟以來不斷驚艷世人,今他在隊上釀酒人的比賽中,更在單局裡連盜3個壘包,創下大聯盟百年來的壯舉。

克魯茲在7局上打出一壘安打,送回三壘上的佛里朵(TJ Friedl),助隊6:5超前,接著他立即開啟神偷模式,在隊友弗萊利(Jake Fraley)打擊時,一路從一壘盜上二壘,二壘盜上三壘,最後在盜回本壘得到球隊第7分。

Elly De La Cruz steals second, third, and then home! pic.twitter.com/0WZn7ar3tm