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MLB》神偷！紅人大物上演盜本壘+單局3盜 創百年史詩壯舉（影音）

2023/07/09 11:06

克魯茲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅人五拍子大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz），自登上大聯盟以來不斷驚艷世人，今他在隊上釀酒人的比賽中，更在單局裡連盜3個壘包，創下大聯盟百年來的壯舉。

克魯茲在7局上打出一壘安打，送回三壘上的佛里朵（TJ Friedl），助隊6：5超前，接著他立即開啟神偷模式，在隊友弗萊利（Jake Fraley）打擊時，一路從一壘盜上二壘，二壘盜上三壘，最後在盜回本壘得到球隊第7分。

根據《Sportsnet Stats》統計，克魯茲是自1969年卡魯（Rod Carew）後，唯一在同一位隊友打擊時，一路從一壘盜回本壘的球員，《ESPN》更指出，21歲的他更是自1920年後，最年輕創下單局3次盜壘的球員。

紅人此役時常陷入落後局面，但靠著班森（Will Benson）與沃托（Joey Votto）開轟，以及弗萊利二壘安打，三度將戰局扳平，而克魯茲在7局下的安打不但打回勝利打點，自己更跑回保險分，加上9局上印帝亞（Jonathan India）內野滾地球再下一城，終場紅人以8：5擊敗地主釀酒人。

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