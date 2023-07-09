MLB》身負重任！美媒再讚張育成守備功力 還可能威脅隊友地位

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪我國好手張育成昨天終於從鉤狀骨傷勢回歸，也擔任球隊先發游擊手，美媒《The Athletic》就撰文點出，張育成的歸隊，可能將影響到紅襪對赫南德茲（Kike Hernandez）未來的安排。

紅襪在休季與張育成簽下一年85萬美元合約，原本是希望他擔任赫南德茲在史托利（Trevor Story）傷癒歸隊前的第三替補游擊手，然而赫南德茲在游擊防區陷入掙扎，張育成也就直接被提拔為主戰游擊手。

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不過張育成卻不幸遭遇鉤狀骨骨折，紅襪只好再次啟用赫南德茲，但他的防守仍舊慘不忍睹，球隊又分別使用了雷耶斯（Pablo Reyes）與漢彌爾頓（David Hamilton）鎮守游擊，但兩人的進攻實在太差，因此赫南德茲還是佔大多數的上場時間。

《The Athletic》指出，張育成的守備能力是他最大資產，不過他同時也展現出紅襪希望他善用的爆發力，儘管受傷前17場比賽僅擊出6安，卻有3安是全壘打。而對紅襪來說，張育成受傷這段時間非常艱難，但他終於歸隊，首要任務就是鞏固游擊防區。

與此同時，史托利也有望在8月歸隊，即便他一開始可能會先擔任指定打擊，但在張育成健康回歸，史托利也接近康復的情況下，《The Athletic》表示，現況對於赫南德茲來說，他在紅襪未來的地位恐怕充滿著不確定性。

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