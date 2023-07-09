晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》身負重任！美媒再讚張育成守備功力 還可能威脅隊友地位

2023/07/09 11:39

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪我國好手張育成昨天終於從鉤狀骨傷勢回歸，也擔任球隊先發游擊手，美媒《The Athletic》就撰文點出，張育成的歸隊，可能將影響到紅襪對赫南德茲（Kike Hernandez）未來的安排。

紅襪在休季與張育成簽下一年85萬美元合約，原本是希望他擔任赫南德茲在史托利（Trevor Story）傷癒歸隊前的第三替補游擊手，然而赫南德茲在游擊防區陷入掙扎，張育成也就直接被提拔為主戰游擊手。

不過張育成卻不幸遭遇鉤狀骨骨折，紅襪只好再次啟用赫南德茲，但他的防守仍舊慘不忍睹，球隊又分別使用了雷耶斯（Pablo Reyes）與漢彌爾頓（David Hamilton）鎮守游擊，但兩人的進攻實在太差，因此赫南德茲還是佔大多數的上場時間。

《The Athletic》指出，張育成的守備能力是他最大資產，不過他同時也展現出紅襪希望他善用的爆發力，儘管受傷前17場比賽僅擊出6安，卻有3安是全壘打。而對紅襪來說，張育成受傷這段時間非常艱難，但他終於歸隊，首要任務就是鞏固游擊防區。

與此同時，史托利也有望在8月歸隊，即便他一開始可能會先擔任指定打擊，但在張育成健康回歸，史托利也接近康復的情況下，《The Athletic》表示，現況對於赫南德茲來說，他在紅襪未來的地位恐怕充滿著不確定性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。