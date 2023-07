MLB》又輸！大谷翔平本季第32轟成空響 道奇2戰10轟炸翻天使

大谷翔平。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使與道奇2連戰第2戰,天使二刀流巨星大谷翔平扛出本季第32發全壘打,持續獨走大聯盟,不過道奇今天火力依舊驚人,繼昨天狂轟5支全壘打後,今天再度複製貼上,又對天使狂炸5轟,終場以10:5打敗天使,收下高速公路大戰10連勝,近20次交手狂拿17勝。

道奇今天對上天使又是場火力展示,包含貝茲(Mookie Betts)、馬恩西(Max Muncy)與佛里曼(Freddie Freeman)的3發全壘打,在4局打完已經攻下8分,天使先發投手德梅斯(Reid Detmers)3.1局就狂失7分。

天使直到6局上才靠著佛列契(David Fletcher)的場地二壘安打,與摩斯塔卡司(Mike Moustakas)一壘安打追回2分,不過6局下道奇立刻做出回應,馬丁尼茲(J.D. Martinez)陽春砲又將比分拉開為9:2。

7局上,已經打出2支安打的大谷翔平,在2出局一壘有人情況站上打擊區,面對葛洛佛(Michael Grove)一記偏低滑球,扛成中外野方向2分砲,本季第32轟出爐,將比分追近為4:9;然而賺來的分數不夠花,下半局道奇又靠著佩洛塔(David Peralta)陽春砲再拉開比分。

Shohei Ohtani has homered again! He now has 32 before the All-Star break! pic.twitter.com/vxlI0R7was