MLB》又輸！大谷翔平本季第32轟成空響 道奇2戰10轟炸翻天使

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使與道奇2連戰第2戰，天使二刀流巨星大谷翔平扛出本季第32發全壘打，持續獨走大聯盟，不過道奇今天火力依舊驚人，繼昨天狂轟5支全壘打後，今天再度複製貼上，又對天使狂炸5轟，終場以10：5打敗天使，收下高速公路大戰10連勝，近20次交手狂拿17勝。

道奇今天對上天使又是場火力展示，包含貝茲（Mookie Betts）、馬恩西（Max Muncy）與佛里曼（Freddie Freeman）的3發全壘打，在4局打完已經攻下8分，天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）3.1局就狂失7分。

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天使直到6局上才靠著佛列契（David Fletcher）的場地二壘安打，與摩斯塔卡司（Mike Moustakas）一壘安打追回2分，不過6局下道奇立刻做出回應，馬丁尼茲（J.D. Martinez）陽春砲又將比分拉開為9：2。

7局上，已經打出2支安打的大谷翔平，在2出局一壘有人情況站上打擊區，面對葛洛佛（Michael Grove）一記偏低滑球，扛成中外野方向2分砲，本季第32轟出爐，將比分追近為4：9；然而賺來的分數不夠花，下半局道奇又靠著佩洛塔（David Peralta）陽春砲再拉開比分。

Shohei Ohtani has homered again! He now has 32 before the All-Star break! pic.twitter.com/vxlI0R7was — MLB （@MLB） July 9, 2023

天使在9局上一度有著無人出局滿壘的大好機會，不過瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）遭到三球三振，又輪到大谷打擊，這次他打成左外野高飛犧牲打，天使再添1分，但下一棒倫弗洛（Hunter Renfroe）也遭到三球三振，天使無緣追平，吞下5連敗，近10戰狂吞9敗。

大谷翔平今首打席就敲安，3局上敲出領先全大聯盟的第6支三壘安打，7局上打出本季第32轟，此役4打數擊出3安上演猛打賞，單場進帳3分打點，賽後打擊率0.302，進攻指數1.050，無奈天使最終還是輸球。

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