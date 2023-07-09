登山》台灣高山、三角點登頂大滿貫 企業家羅明原創空前紀錄

羅明原（中）在山友、親友及公司同仁見證下，完成台灣山岳登頂大滿貫的空前紀錄。（記者王元鴻攝）

〔記者王元鴻／台中和平報導〕登山界奇人羅明原完攀台灣3000公尺以上高山（上河地圖有命名的258座，後又增至273座），3000公尺百岳已經二刷，加上小百岳完攀，連日治時代繪製台灣地圖的一等、二等、三等三角點全被他摸透了，總數超過1200個山頭，今天羅明原在親友、山友、公司員工約百人見證下，在台中福壽山農場的捫岡山慶祝他的三角點「大滿貫」里程碑。

創下台灣登山界前所未有的奇特紀錄的羅明原，畢業於清華大學，年輕時就開創世界級的精密量測儀器公司，事業斐然有成，今年剛慶祝公司成立40週年，作為一個成功的企業家，羅明原獨鍾於登山運動，從無心插柳卻完成極為困難的紀錄，著實靠著雙腳「一步一腳印」走出來的。

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羅明原表示：「2007年7月登玉山，當初想玉山是台灣第一高峰，總要上去看看。在登玉山的過程聽山友談到百岳，才有後續爬百岳的念頭。爬百岳的過程中，又認識了專門爬一等三角點的“一等基石登山隊“，才知道有人在爬有基石的山頭。一開始心想爬完一等就好了，一等爬完後沒別的目標只好繼續爬二等，本來也想二等爬完就畢業了，因為三等三角點數量太龐大。但二等三角點爬到一半時，周圍若有三等三角點就順便撿了。」

2007年登玉山是羅明原第一次爬山，當時他已經51歲，此後公餘不斷在台灣的山林間探索，曾獨行花了7天走完南二段，成了登山界「獨行俠」之一，到今年6月摸完海拔2245公尺的美夫馬山聽牌，前後花了16年時間，完攀台灣3000公尺以上的高山、小百岳，並完整蒐集日治時代埋設的一等、二等、三等三角點共1176顆。

至於選擇福壽山農場的捫岡山「達陣」，「是因為它算是很容易，可以穿襯衫打領帶，散步就到的三角點。一方面也因為這三角點原先被埋在飛雪亭地板下，2021年我拜託退輔會副主委李文忠先生，把三角點移出地面的，所以也算是回報李副主委的善意。」

羅明原（中）在山友、親友及公司同仁見證下，完成台灣山岳登頂大滿貫的空前紀錄。（記者王元鴻攝）

羅明原（中）在山友、親友及公司同仁見證下，完成台灣山岳登頂大滿貫的空前紀錄。（記者王元鴻攝）

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