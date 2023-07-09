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MLB》追趕大谷翔平！貝茲狂掃26轟 還創史上第二人紀錄（影音）

2023/07/09 12:51

〔體育中心／綜合報導〕道奇球星貝茲（Mookie Betts）近況超火燙，今天對戰天使敲出首局首打席全壘打，本季第26轟出爐，還締造史詩紀錄。

擔任開路先鋒的貝茲是超猛核彈頭，今天首打席狙擊天使投手德梅斯（Reid Detmers），逮中一顆偏高94.4英哩四縫線速球，掃出中左外野方向陽春彈，擊球初速104.5英哩、飛行距離408英呎。

貝茲。（USA TODAY Sports）

貝茲近2戰猛敲3轟，手感火燙，貝茲本季已累積26發全壘打，在大聯盟全壘打排行榜上並列第三，目前大聯盟全壘打王是天使隊大谷翔平的32轟。

《ESPN Stats & Info》指出，貝茲成為大聯盟史上第二位，能在明星賽前10度夯出首局首打席全壘打的球員，締造超狂紀錄，另一人是1973年的邦茲（Bobby Bonds）。

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