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MLB》本季3項改變登峰造極！勇士新生代K博士寫90年鬼神紀錄

2023/07/09 13:36

史崔德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士強投史崔德（Spencer Strider）今主投6.1局無失分，狂飆11次三振，超優質先發拿下本季第11勝，並列全聯盟勝投王，身為新生代「K博士」的他又再度達成一項歷史鬼神紀錄。

史崔德本季104.2局投球，累積166次三振，僅被擊出80支安打，他成為自1933年大聯盟開始舉辦全明星賽後，第2位在進入明星週前飆出160次三振，且僅被擊出80或更少支安打的投手。上一位達成此紀錄的是大都會強投薛哲（Max Scherzer），他在2017年效力國民時創下此紀錄，也在該年抱走國聯塞揚獎。

去年就已經繳出亮眼表現，史崔德今年卻更加進化，他接受《The Athletic》採訪，透露了本季3個特別加強之處，「若要說有什麼不同的話，我在一些技巧方面有所提升。這個休季，我盡量把快速球壓在邊角地帶，再來讓變速球使用量提升，也更加精進滑球。」

史崔德2021年登上大聯盟，當時他僅有直球與滑球2種球路，去年他加入了變速球，儘管使用量僅4.8%，多半仍以直球與滑球作為主戰武器，卻已將打者K得滿頭包。今年他更將直球使用量從去年的67%減少至59.5%，滑球從28.2%增加至32.9，變速球更提高到7.6%的使用量。

在史崔德頻頻用三振寫紀錄，加上勇士擁有全聯盟最可怕的長程砲火，扛出168轟高居聯盟之冠，領先第二名的道奇多達19轟之下，團隊戰績扶搖直上，近21戰更是豪奪19勝，在今天贏球後，成為全聯盟本季首支60勝隊伍。

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