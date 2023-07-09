晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》9上關鍵致勝陽春砲！ 台灣好手林家正本季首轟出爐（影音）

2023/07/09 14:07

〔體育中心／綜合報導〕效力藍鳥高階1A的台灣好手林家正，今天在9局上半敲出一發致勝陽春砲，本季首轟出爐，幫助球隊拿下勝利。

藍鳥高階1A今日碰上響尾蛇高階1A，林家正擔任先發一壘手打第7棒，首打席敲出界外飛球被捕手接殺，4上第二打席遭三振，7上第三打席掃出右外野平飛二壘安打，隨後靠著對手暴投、傳球失誤跑回分數。

9上再度站上打擊區，當時雙方4：4平手，林家正揮出左外野方向陽春砲，本季首轟出爐、也是旅美生涯第2轟，幫助球隊超前比數，最後也成為本場比賽勝利打點，終場藍鳥高階1A以6：5贏球。

林家正。（資料照，記者林正堃攝）

林家正今日4打數敲2安都是長打，貢獻1分打點，跑回2分，吞下1次三振，賽後打擊率上升至0.245。

效力響尾蛇高階1A的陳聖平今日也有出賽，打第9棒守游擊，3打數繳白卷，吞下1K，靠著高飛犧牲打進帳1分打點，賽後打擊率0.210。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。