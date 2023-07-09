MiLB》9上關鍵致勝陽春砲！ 台灣好手林家正本季首轟出爐（影音）

FINAL | We’ve been the kings of comebacks this week in Hillsboro! pic.twitter.com/tI8AwDX2Dh — Vancouver Canadians （@vancanadians） July 9, 2023

〔體育中心／綜合報導〕效力藍鳥高階1A的台灣好手林家正，今天在9局上半敲出一發致勝陽春砲，本季首轟出爐，幫助球隊拿下勝利。

藍鳥高階1A今日碰上響尾蛇高階1A，林家正擔任先發一壘手打第7棒，首打席敲出界外飛球被捕手接殺，4上第二打席遭三振，7上第三打席掃出右外野平飛二壘安打，隨後靠著對手暴投、傳球失誤跑回分數。

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9上再度站上打擊區，當時雙方4：4平手，林家正揮出左外野方向陽春砲，本季首轟出爐、也是旅美生涯第2轟，幫助球隊超前比數，最後也成為本場比賽勝利打點，終場藍鳥高階1A以6：5贏球。

林家正。（資料照，記者林正堃攝）

林家正今日4打數敲2安都是長打，貢獻1分打點，跑回2分，吞下1次三振，賽後打擊率上升至0.245。

效力響尾蛇高階1A的陳聖平今日也有出賽，打第9棒守游擊，3打數繳白卷，吞下1K，靠著高飛犧牲打進帳1分打點，賽後打擊率0.210。

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