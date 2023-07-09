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MiLB》被看好成為下一個「法官」 洋基198公分潛力新秀與有榮焉

2023/07/09 15:19

瓊斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日上演的大聯盟未來之星明星賽，來自洋基的22歲潛力新秀瓊斯（Spencer Jones）引起不少目光，身高198公分的他已經被外界拿來與201公分的「法官」賈吉（Aaron Judge）做比較，甚至被譽為下一個賈吉，對此瓊斯受訪時也感到與有榮焉。

洋基在去年新人選秀會上，以首輪第25順位選進來自范德比大學的瓊斯，他目前是洋基農場排名第三的新秀，高大的身材讓他的未來模板正是左打版的賈吉。高中時期還是二刀流的瓊斯，在2020年動了手肘韌帶置換手術後，決定放棄投球，專心在打擊上。

儘管在今天的未來之星明星賽，瓊斯1打數沒有擊出安打，但他也選到1次四壞保送上壘，在守備端也展現速度，接殺費城人新秀克勞福（Justin Crawford）可能形成長打的飛球。賽後受訪談及賈吉，瓊斯說道，「這令人鼓舞，沒有很多像我們這種身高的球員在外野奔跑，看到自己的球隊中有人能做到這點，這很特別。」

通常較高大的球員傾向適合往投手丘發展，因為他們的力量可以轉化為球速，而以傳統棒球觀點來看，較高大的打者反而難以找到穩定的揮棒機制，過長的四肢也是容易吞K的關鍵。儘管有著這樣的疑慮，有著同樣高大身材的賈吉卻成為聯盟巨星，瓊斯在受訪時也透露，自己在春訓期間有幸與賈吉交談。

「我們只聊了些小事，」瓊斯談及賈吉提供給他的建議時表示，「我們在重訓室裡開玩笑說，一旦你的身材達到一定的尺寸，揮棒的關鍵就讀在只是力量，而是準確度。」而被問到外界將他譽為下個賈吉，瓊斯謙虛答道，「這很特別，他是世界上最好的棒球選手之一。」

大聯盟官方對瓊斯給出的球探報告，擊球50分、力量55分、腳程50分、臂力50分、守備50分，整體平均為50分（評分採取20-80量尺，50為平均），報告指出瓊斯在力量與出棒速度有著相當不錯的水平，以他高大的身材卻有著出色的跑速也令人吃驚，但他的缺點為揮空率過高，本季在高階1A的被三振率為31.4%，打擊三圍.263/.330/.470，打出10轟、40分打點。

賈吉。（資料照，法新社）

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