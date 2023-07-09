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MLB》猛飆164KM火球！連5戰沒掉分 日本火球男振奮：我有進步

2023/07/09 15:06

〔體育中心／綜合報導〕運動家日籍投手藤浪晉太郎今天對紅襪後援1局無失分，連5戰沒掉分，防禦率持續下修，表現逐漸好轉。

藤浪今日後援1局無失分，破百英哩火球連發，總計用了17球、其中有11顆好球，最快球速102英哩（約164公里），被打1支安打，投出1次三振，沒有四死球，防禦率下修至9.14。

藤浪晉太郎。（USA TODAY Sports）

開季擔任先發投手表現慘烈的藤浪晉太郎，轉任牛棚後成功找回自信，目前連5戰無失分創下大聯盟生涯最佳表現，據日媒《體育報知》報導，藤浪賽後表示：「很開心能壓制打者，最近投球的感覺很棒，我覺得在各方面都有所進步。」

對於催出164公里火球，藤浪說道：「能投出這麼快的球當然很好，但球速不是全部，所以沒有特別在意。」

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