亞運》少陳盈駿、林庭謙的台灣男籃 友誼賽狂輸日本36分

陳盈駿。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕備戰杭州亞運的台灣男籃赴日移訓，今天與日本隊進行第二場友誼賽，在陣中不齊全情況下，攻防兩端發揮欠佳，台灣一路被對手壓著打，最終以56：92敗給日本，吞下2連敗。

台灣男籃赴靜岡與備戰世界盃的日本進行友誼賽，並非以完整陣容出擊，旅外的陳盈駿、林庭謙沒隨隊，李愷諺也還在養傷中，陣中無專職控衛能梳理進攻節奏，團隊發生20次失誤，且被日本全場21顆三分球轟得體無完膚，終場以22分之差落敗。

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台灣隊今再戰日本，開賽就陷入1：16的落後，不只守不住對手攻勢，還不斷發生失誤，被日本快攻上籃得逞，儘管日本隊也陷入超過3分鐘的得分荒，但台灣隊沒人能跳出來得分，首節三分球6投0中，且發生9次失誤，以7：26落後。

台灣隊在次節拿下14分，相比首節的進攻有所起色，劉錚、阿巴西、阿提諾等人都有得分，但日本得21分，台灣半場打完以21：47落後。進入下半場，李啟瑋、陳冠全、周伯勳等人輪番上陣，第四節最大分差一直維持在超過30分，最終以56：92吞敗。

台灣隊得分最高為阿巴西的18分，阿提諾16分、13籃板居次，劉錚拿7分，團隊22次失誤依舊是致命傷，且全場61投17中，投籃命中率僅27.9％。

日本此戰三分火力下修至23.1％，但13人上陣有12人得分，有4人得分上雙，吉井裕鷹16分最佳，富永啓生得13分居次。

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