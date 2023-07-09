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NBA》傳承偉大！ 馬刺捧5年史上最大25億約續留帕波維奇

2023/07/09 16:35

帕波維奇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺隊宣布，他們將與現年74歲的史上最多勝總教練帕波維奇（Gregg Popovich）簽下一張5年合約，《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）也透露，是一張超過8000萬美元（約新台幣25億）的合約，改寫史上最高紀錄。

帕波維奇在2022年年超越前名教頭尼爾森（Don Nelson）的1335勝，獨居NBA史上最多勝的教練，而根據沃納洛斯基的透露，帕波維奇簽下的合約為5年超過8000萬美元，超過今年活塞給威廉斯（Monty Williams）的6年7850萬美元合約，改寫總教練史上最大張合約。

在2022-23年賽季結束後，帕波維奇生涯累積1366勝761敗，除了勝場是史上第一外，目前在季後賽170勝也名列第3。

現年74歲的帕總自1996年起執教黑衫軍，連續22個球季帶領球隊打進季後賽，直到2019-20賽季才中斷，且最近連續4季都勝少敗多，不過他們在今年靠著狀元籤選進被認為是下一個世代的天才球員，來自法國的長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。且帕波維奇也有執教過名人堂級長人的豐富資歷，包含海軍上將羅賓森（David Robinson）以及鄧肯（Tim Duncan）。

溫班亞瑪。（資料照，法新社）

帕波維奇談到上個賽季時表示，球隊其實很享受那個球季，因為陣中有很多很棒的球員，而且不會在乎球隊現在連敗多少場，他們會在乎接下來的影片會議以及他們該做的事情，然後就會去進行訓練，或者在下一場比賽去實現所有球隊希望他們要做的事情。

帕波維奇表示，雖然聽起來很奇怪，但2022-23這年是個很有趣的一年。「這很有趣，不太常上電視，你只是去工作，然後你不用擔心結果以及其他球員的發展，但能夠知道球隊正在前進。」

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