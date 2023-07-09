NBA》給小老弟一點建議！ 甜瓜見面送馬刺狀元5個字

安東尼。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在夏季聯盟的出賽絕對是目前最被外界矚目的消息，人人都想看他能繳出什麼樣的表現，對此前NBA退役球星安東尼（Carmelo Anthony）也來到夏聯現場，同時也當面給了溫班亞瑪一點對於現在的建議。

而當溫班亞瑪在場外見到安東尼時，安東尼並未發表長篇大論，他只簡單的對溫班亞瑪說:「只要好好打球然後享受拉斯維加斯就好（Just hoop and enjoy Vegas.）。」

請繼續往下閱讀...

許多馬刺球迷都希望溫班亞瑪能成為球隊下一代的當家球星，甚至擁有一個偉大傳奇的籃球生涯，但他夏聯首戰僅13投2中的表現引來外界許多質疑，紛紛認為他是不是太過譽甚至是水貨。

但對此另一位傳奇球星韋斯特（Jerry West）卻有不一樣的想法，韋斯特不僅認為溫班亞瑪在防守端的表現令人印象深刻，同時他認為溫班亞瑪是大號版的羅素（Bill Russell），因為他不只能有效的守護籃框同時還能有出色鞏固籃板的技巧。

對溫班亞瑪來說，這只是他進入NBA的第一場比賽，不需要給自己太多的壓力。時間會證明最終他是否能成為大家所期待的巨星，現在他只要像安東尼所說好好上場打球就好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法