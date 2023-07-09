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MLB》明星賽前開轟紀錄比肩4神獸 天使主帥盛讚大谷是上半季MVP

2023/07/09 18:37

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平在明星賽前敲出32轟，獨居大聯盟全壘打王，總教練奈文（Phil Nevin）受訪時盛讚大谷絕對是上半季的MVP。

大谷翔平在明星賽前最終戰面對道奇，4打數繳出3安猛打賞，進帳3打點，只差二壘安打就能締造完全打擊，也擊出本季領先群雄的第32發全壘打，6支三壘安打高居聯盟第一，71打點則是並列全聯盟第2，長打率6成63和OPS（整體攻擊指數）1.050都是聯盟最佳。投手大谷部分，先發17場拿下7勝4敗，防禦率為3.32，132K排名美聯第3，被打擊率是全聯盟最佳的1成89。

大谷翔平在明星賽前敲出32轟，雖然未能刷新2021年所寫下的半季33轟個人最佳紀錄，但生涯至少兩度在明星賽前有32轟以上的球員只有5位，分別是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、紅雀名將馬怪爾（Mark McGwire）、名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、小熊傳奇重砲索沙（Sammy Sosa）和大谷翔平。

天使總教練奈文受訪時直接點名大谷翔平是上半季的年度MVP，投打兩端都十分出色，用好表現來帶領球隊，不過球隊近期陷入傷兵潮，上半季戰績不理想，期望明星賽後傷兵回歸後，能盡快擺脫低潮，仍有機會打進季後賽。

天使今天以5：10不敵道奇，吞下本季最長的5連敗，戰績跌破5成，目前以45勝46敗排在美聯西區第4，距離外卡資格有4.5場勝差。

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