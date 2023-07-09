MLB》選秀會明登場 去年成「台灣殺手」的「美國大谷」衝擊首輪？

埃德里奇。（資料照，取自WBSC官網）

〔記者林宥辰／綜合報導〕美職選秀會明天開始，進行為期3天的選秀過程，海盜隊手握狀元籤，之後是國民隊和老虎隊。選秀會首日不少好手被預期能在首輪被選上，其中去年U18大放異彩的埃德里奇（Bryce Eldridge），被預期能在首輪獲選。

美媒報導，埃德里奇是本屆最佳的投打二刀流人選，而他本人也曾說過，進入職棒後若有機會，希望能嘗試二刀流發展。球探認為，若埃德里奇最終沒能成功發展二刀流，其打擊潛力仍有機會讓他擔綱大聯盟球隊的中心打者。

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幾家媒體分別做出預測，官網有專欄作家預測，埃德里奇有可能在首輪19順位（光芒隊）或24順位（勇士隊）之間被選到，《The Sporting News》則是預測他在首輪28順位（太空人隊）入選，但提及他的選秀聲勢看漲中。

埃德里奇這個名號，台灣球迷或許不陌生，去年U18賽事在美國開打，台灣隊超級循環賽戰勝美國隊、決賽再戰卻敗北，兩場比賽埃德里奇都開轟。兩軍首度交手，美國隊唯一得分是埃德里奇的2分砲，決賽再戰時，埃德里奇7局上從黃保羅手中擊出3分砲，當時本來僅落後1分的台灣隊，7下反攻功敗垂成，最終拿到亞軍。

埃德里奇賽會中3轟有2轟面對台灣隊擊出，決賽成績不計入個人成績，但他仍以2轟奪下賽會全壘打王，投球方面則是後援3局無失分。

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