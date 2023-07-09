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NBA》老將的悲哀！「澳洲王」米爾斯10天內被交易3次 慘淪籃球浪人

2023/07/09 18:35

米爾斯10天內被交易3次。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕34歲的「澳洲王」米爾斯（Patty Mills），在近10天內命運多舛，接連被各隊當成交易籌碼，不僅陸續輾轉火箭、雷霆，今天又將從雷霆前進亞特蘭大，換取3位球員和1枚2輪選秀權，且更悲慘的是，老鷹是否為米爾斯的最終落腳處，目前還不得而知。

據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，雷霆把甫透過交易入隊的米爾斯送往老鷹，拿到36歲老將蓋伊（Rudy Gay）、華盛頓（TyTy Washington）、加魯巴（Usman Garuba）以及1枚2輪選秀權。此舉雙方各取所需，老鷹成功省下450萬美元，雷霆則持續累積選秀籤，未來7年內擁有驚人的35個選秀權。

而事件主角之一米爾斯，在10天內已被交易3次，先是從待了2季的籃網來到火箭，隨後因布魯克斯（Dillon Brooks）先簽後換的5方交易案，被當成配菜送往雷霆，接著又來到老鷹。

此外，有美媒分析，米爾斯極具交易價值的原因，在於他下賽季薪資只有680萬美元，加上又是到期合約，操作彈性大。不過有消息指出，老鷹管理層發動交易的目的，首要是降低團隊薪資，至於屆時會不會留下米爾斯，來輔佐雙槍D.穆雷（Dejounte Murray）、T.楊恩（Trae Young），仍有待觀察。

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