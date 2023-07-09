MLB》光芒投手封鎖勇士後被DFA 美媒曝他將前往日本：有利可圖...

羅德里奎茲在對勇士主投3.1局沒被敲安還送出5K後就被光芒指定讓渡，預計將前往日本職棒發展。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒25歲投手羅德里奎茲（Elvin Rodriguez），在當地時間7月7日才剛對勇士投出3.1局5K的無暇表現，不過卻在不久後就被光芒指定讓渡，預計將會前往日本。

《坦帕灣時報》的記者托普金（Marc Topkin）透露羅德里奎茲被光芒讓渡後將前進日本的消息。而此舉也讓《CBS Sports》撰文指出，這是一系列不尋常的舉動，因為光芒的投手陣容飽受傷病困擾，羅德里奎茲有機會在下半季為球隊做出貢獻，但他卻被DFA後前往日本職棒，因此認為該舉動對光芒來說，很明顯是有利可圖的。

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近期光芒重要的投手大將拉斯穆森（Drew Rasmussen）預計將要進行手術，將把支架置入他的肘部來穩定他的尺副韌帶，這也將會是他自2016年3月以來，第三次修復手肘韌帶的手術。

羅德里奎茲去年在老虎登板7場有5場先發，主投29.2局被敲12發全壘打，拿下0勝4敗，防禦率10.62，光芒在今年1月用小聯盟約簽下他，本季羅德里奎茲在新人聯盟與3A合計11場出賽都是先發，主投47.1局，防禦率3.42。

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