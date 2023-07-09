府城盃籃球》有感情了！二連霸光復高中每年都要來報到

光復高中每年都要來參加府城盃全國中等學校籃球邀請賽。（府城籃球協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕光復高中在2016年暑假尋不到可打的盃賽，直到府城盃全國中等學校籃球邀請賽展開雙手歡迎他們，使他們當年才難得有機會和HBL甲級隊伍進行切磋，這讓光復總教練陳定杰點滴在心頭，因此光復在每年府城盃必到，原因就是對於這項賽事已經有感情。

邁入第10年府城盃全國中等學校籃球邀請賽，從7月8日至13日於嘉南藥理大學、延平國中、公園國小三地登場共98隊，其中有18所HBL高中甲級球隊參賽，希望能藉由賽事的盛大舉辦提升台南的籃球風氣。值得一提的是，本屆擴大舉辦增加女子組賽事，因此賽事隊伍數高達98隊，也是賽事之最。

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由於陳定杰過去擔任新榮高中、高苑工商助理教練，就會隨隊到台南參加府城盃，以及他人生也有不少時間都在台南，因此對這裡的人事物都有情感，甚至也會藉由帶隊來參賽，到新營吃自己當年高中最愛的雞腿飯。

陳定杰在2014年北上到新竹光復執掌兵符，但他們屬HBL甲級新軍，想參加國內大型盃賽難度很高，畢竟國內盃賽主要都邀請HBL的12強、8強球隊，而當年就是府城盃伸出援手邀請他們，讓光復可以獲得難得的比賽機會。陳定杰透露，「很感謝府城盃當年願意找我們參賽，讓我們可以透過這項比賽找到球隊的缺失。」

光復近年已搖身成為HBL勁旅，且又完成二連霸，但光復今年依舊決定到台南一戰，並由陣中5位高一生、3位高二生出擊。陳定杰強調，府城盃可是光復最初的起點，即使現在國內有不少盃賽可以參加，但他唯一保證就是每年都會前來府城盃共襄盛舉，用不同方式來支持賽事，當然也能透過比賽給予高一、高二的球員更多磨練。

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