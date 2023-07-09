晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

府城盃籃球》有感情了！二連霸光復高中每年都要來報到

2023/07/09 18:11

光復高中每年都要來參加府城盃全國中等學校籃球邀請賽。（府城籃球協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕光復高中在2016年暑假尋不到可打的盃賽，直到府城盃全國中等學校籃球邀請賽展開雙手歡迎他們，使他們當年才難得有機會和HBL甲級隊伍進行切磋，這讓光復總教練陳定杰點滴在心頭，因此光復在每年府城盃必到，原因就是對於這項賽事已經有感情。

邁入第10年府城盃全國中等學校籃球邀請賽，從7月8日至13日於嘉南藥理大學、延平國中、公園國小三地登場共98隊，其中有18所HBL高中甲級球隊參賽，希望能藉由賽事的盛大舉辦提升台南的籃球風氣。值得一提的是，本屆擴大舉辦增加女子組賽事，因此賽事隊伍數高達98隊，也是賽事之最。

由於陳定杰過去擔任新榮高中、高苑工商助理教練，就會隨隊到台南參加府城盃，以及他人生也有不少時間都在台南，因此對這裡的人事物都有情感，甚至也會藉由帶隊來參賽，到新營吃自己當年高中最愛的雞腿飯。

陳定杰在2014年北上到新竹光復執掌兵符，但他們屬HBL甲級新軍，想參加國內大型盃賽難度很高，畢竟國內盃賽主要都邀請HBL的12強、8強球隊，而當年就是府城盃伸出援手邀請他們，讓光復可以獲得難得的比賽機會。陳定杰透露，「很感謝府城盃當年願意找我們參賽，讓我們可以透過這項比賽找到球隊的缺失。」

光復近年已搖身成為HBL勁旅，且又完成二連霸，但光復今年依舊決定到台南一戰，並由陣中5位高一生、3位高二生出擊。陳定杰強調，府城盃可是光復最初的起點，即使現在國內有不少盃賽可以參加，但他唯一保證就是每年都會前來府城盃共襄盛舉，用不同方式來支持賽事，當然也能透過比賽給予高一、高二的球員更多磨練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。