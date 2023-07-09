日職》生涯首轟就致勝！ 阪神虎大物寫球團史上首見紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎今天在與養樂多一戰，靠著菜鳥森下翔太生涯首轟，以1：0擊敗對手，寫下阪神虎隊史首次的罕見紀錄。

養樂多先發高橋奎二主投6局飆7K無失分，阪神虎先發西純矢亦有7局3K無失分的好表現，兩隊前7局打完戰平，8下森下翔太面對養樂多後援投手木澤尚文投出的第一球，150公里的紅中噴射球，便直接敲出左外野方向全壘打，生涯首轟出爐，最終阪神虎也靠著這分以1：0擊敗養樂多。

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根據日媒《日刊體育》報導，本戰是阪神虎隊史自1969年5月21日與廣島戰的田淵幸一以來，第二度靠著新人全壘打以1：0奪勝，若變更條件為「新人職業首轟並以1：0奪勝」，則是球團史上第一次。

現年22歲的森下翔太是阪神虎在2022年選秀會上第一指名選進的好手，本季他在二軍出賽27場，打擊率3成64，敲出3轟、20分打點，被三振15次，選到11次四壞保送。今天森下翔太擔任一棒，三打數敲出一支安打，被觸身球保送上壘一次，賽後打擊率1成65。

森下翔太生涯首轟就助隊以1：0奪勝，寫下罕見紀錄。（圖片取自阪神虎推特）

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