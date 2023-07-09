日職》吳念庭代打吞K 歐力士賞西武8連敗重返洋聯龍頭

吳念庭。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍歐力士今天對戰西武，3局下灌進7分大局，全場攻下本季最多的11分，終場以11：5大勝，賞給西武8連敗，歐力士也擠下軟銀重返洋聯龍頭。西武台灣野手吳念庭此役沒有先發，代打遭到三振。

西武捕手古賀悠斗3局上敲出左外野陽春砲，助隊先馳得點，歐力士下個半局就展開兇猛反攻，紅林弘太郎敲出帶有2分打點的超前三壘安打，以及洋砲塞德諾（Leandro Cedeno）的左外野3分砲，單局灌進7分。

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西武在後苦苦追趕，5局上追回3分，栗山巧在第6局敲出右外野陽春砲，西武追到5：7兩分落後，但歐力士攻勢再起，先靠著失誤輕鬆拿下1分，塞德諾在滿壘適時擊出中外野安打，一舉打回2分，接著宗佑磨再補上長打，送回此役的第11分，歐力士終場就以11：5大勝，本週2連戰橫掃西武，西武也是自2015年後首度遭遇8連敗的窘境。

宇田川優希中繼1.1局失1分，另外投出3次三振和1次保送，進帳本季第2勝，西武先發右投松本航主投3局狂失7分，6分為自責分，苦吞本季第7敗。

效力西武的台灣野手吳念庭此戰沒有先發，在8局上代打遭到左投山田修義三振，打擊率略降至2成08。

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