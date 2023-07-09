MLB》為什麼不拉上22轟的前頭號大物？ 洋基主帥受訪說明原因

佛羅里歐。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在近期打得不錯的包爾斯（Jake Bauers）因傷進入傷兵名單後，洋基宣布把待在3A的柯戴洛（Franchy Cordero）拉上大聯盟頂替他的位置，但其實洋基在3A有另一位前大物佛羅里歐（Estevan Florial）至今已經打出了21轟的表現但最後卻沒有選擇他，對此總教練布恩（Aaron Boone）受訪時說明了做出這項抉擇的關鍵。

佛羅里歐本季在3A的66場比賽中打出了打擊率2成95、21發全壘打及攻擊指數.992的高檔表現，其中21發全壘打更是位居該聯盟第二名，僅輸給紅雀新人貝克（Luken Baker）的22轟，而貝克也在上周被紅雀叫上大聯盟，所以外界紛紛在柯戴洛被升上大聯盟後對於沒有選擇佛羅里歐的這個決定感到不解。

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對此總教練布恩在美國時間周五受訪時表示，因為佛羅里歐不在40人名單中，所以這點成為了最終沒有拉上他的關鍵之一，除此之外雖然佛羅里歐的帳面數據很漂亮，但他在3A的被三振率高達28.7%，這樣的成績轉換上大聯盟後恐怕三振率只會更高，這也成為教練團卻步的原因之一。

但布恩還是稱讚了佛羅里歐在3A的表現:「他這個球季做得非常棒，這樣的好表現讓球隊在有需要外野手的時候絕對會把他列入考慮的名單之一。」

雖然自佛羅里歐在2020年登上大聯盟後，他一直沒有獲得充分的上場機會，但他自己也沒有把握住那些微小的機會，總計他在大聯盟的54打數只打出打擊率1成85，3分打點的成績。佛羅里歐過去是洋基體系中備受期待的外野新秀，但他一直沒有成功證明自己，或許在目前洋基嚴重缺乏外野戰力的情況下可以選擇拉上他試試看，或許能成為下半季球隊中的奇兵。

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