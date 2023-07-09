中職》美國大聯盟場務專家週三抵台 將會勘新竹棒球場

新竹市長高虹安在臉書預告大聯盟場地專家即將來台。（取材自高虹安臉書）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市長高虹安晚間在臉書上宣布，本週三美國大聯盟場務專家Chad Olsen即將來到台灣。此次來台，將會進行新竹棒球場的檢測評估作業，包含原始植被檢視、土壤石材取樣、排水功能分析及球場環場評估等等。Chad Olsen也建議，除了基礎的維護外，應該讓棒球場保持原樣，方便快速評估球場狀況。

Chad蒐集完資料後，公司將出具專業場地評估報告，並以新竹棒球場的現況給出最合適的修繕建議。市府會依據場地報告與修繕建議，要求棒球場統包商及監造商執行改善作業。

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高虹安特別感謝負責大聯盟場地的BV公司，一開始就給予協助，包含線上會議、書圖檢視、土壤採樣等工作。4到6月BV公司正忙於MLB倫敦海外賽，Chad Olsen在與市府沒有權責關係的前提下，仍給予協助，謝謝他們的幫忙。

高虹安說，要請市民朋友保持信心，棒球場改善正如火如荼進行。也拜託關心棒球場的議員們，一定要團結合作，市府才能全力以赴。有市民和議會的支持、有美國大聯盟場務專家的協助，市府一定能還給市民一座真正可舉辦重大賽事的棒球場。

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