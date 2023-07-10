MLB》大谷翔平真的會被交易？資深記者：大門恐怕已稍微打開...

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊在明星賽前苦吞5連敗，不僅戰績跌落5成以下，目前距離外卡也還有4.5場的差距，資深記者海曼（Jon Heyman）就撰文指出，恐怕球團已經稍微開啟交易大谷翔平的門了。

天使隊最近遭遇一連串不幸的慘狀，包含楚奧特（Mike Trout）左手勾狀骨骨折，倫登（Anthony Rendon）被自打球擊中後便完全沒有上場，儘管在倫登提前退場的同一天，因為手指起水泡的大谷翔平在後續場次的比賽依舊重返指定打擊，但天使依舊在明星賽前苦吞5連敗。

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文章指出，天使向其他人表示，他們將會在「兩、三週後了解更多」關於他們的計畫。海曼表示，目前業界普遍不太相信天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）會把大谷翔平給交易掉，就算他們沒有機會續約他。不過即使如此，天使似乎已經開啟了交易大谷翔平微小的可能性。

莫雷諾在去年堅決反對交易大谷翔平，因為當時他還有一年半才會成為自由球員，但就算大谷翔平在今年被賣掉，獲得他的球隊只能租借半個球季，他依舊擁有巨大的價值，目前大谷翔平仍有望打破去年由賈吉（Aaron Judge）所締造的單季61轟美聯全壘打紀錄。

海曼指出，獲得大谷翔平的新球隊，可能會願意相信在與他相處的兩個多月期間，能夠加強和他簽下自由市場史上最大長期合約的機會。

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