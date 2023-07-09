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韓職》出手前2次抬腿「怪投」遭抗議 勝騎士酷回：以後不做就行了

2023/07/09 22:09

勝騎士動作引發對手抗議。（圖片取自起亞虎IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕前統一獅洋投勝騎士今天在轉戰韓職起亞虎的處女秀就技驚四座，繳出6.1局失1分且飆出10次三振的優質內容，但他在出手前兩次抬腿的投球動作及突然看向一壘跑者的「假牽制」習慣，都遭到KT巫師的抗議，也成為韓媒大幅報導的看點。

28歲的勝騎士在中職大殺四方，累計10場出賽（9場先發）8勝1敗、防禦率1.44，在勝投和防禦率榜上都稱王，也是助獅隊拿到上半季冠軍的大功臣。在上半季結束後，勝騎士就被起亞虎挖角，今天則是他披上新球衣的首秀，結果就順利助球隊5：1贏球，自己也拿下在韓職首勝。

只是勝騎士在出手前特殊的兩次抬腿習慣，不但成功達到「迷惑」打者的效果，也讓KT教練團在4局攻守交換時提出抗議，裁判除了為此去跟勝騎士溝通，並與起亞虎教頭金鍾國和投手教練徐在應進行短暫的交談。賽後被媒體問及此事，勝騎士則瀟灑地回應：「以後不做就行了。」

此外在6局下，勝騎士也因對一壘跑者做出嚇唬性質的「假牽制」動作，遭到KT教頭李強喆出場抗議，但裁判並沒有受理。勝騎士對此則指出，去年看到在美職小聯盟的隊友做了這樣的動作，結果在春訓時模仿之後成功牽制跑者，之後就一直使用。

對於韓職處女秀的表現，勝騎士給自己打了90分，並表示心情非常好，希望往後能延續這樣的投球內容。

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