晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》謝淑薇、吳芳嫺今晚再出擊 各拚女雙8強門票

2023/07/10 06:59

謝淑薇拚女雙8強門票。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽第2週，謝淑薇、吳芳嫺今晚再出擊，兩組台將人馬各自力拚3連勝，挺進草地大滿貫女雙8強。

謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova） 已連闖兩關，今晚在第15球場迎戰13種子日本加藤未唯／印尼蘇佳迪（Aldila Sutjiadi），被看好再下一城。先前5月馬德里紅土雙方人馬交鋒，小薇組合直落2贏球，若延續草地經驗和手感，2019年溫網封后的「台捷聯軍」有望再度奏捷，小薇也準備締造近年溫網女雙15連勝。

吳芳嫺與中國朱琳天助自助，首闖大滿貫女雙第3輪，今晚第14球場對決16種子美國多海德（Caroline Dolehide）／中國張帥，再贏球就挺進8強。至於女雙12種子詹詠然／詹皓晴次輪遭遇西班牙托莫（Sara Sorribes Tormo）／捷克布茲可娃（Marie Bouzkova），爭取16強。

詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）混雙開胡後，「台克聯軍」今晚遭遇英國地主沃特森（Heather Watson）／索爾茲伯里 （Joe Salisbury），力拚8強席次

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。