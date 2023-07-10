溫網》謝淑薇、吳芳嫺今晚再出擊 各拚女雙8強門票

謝淑薇拚女雙8強門票。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽第2週，謝淑薇、吳芳嫺今晚再出擊，兩組台將人馬各自力拚3連勝，挺進草地大滿貫女雙8強。

謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova） 已連闖兩關，今晚在第15球場迎戰13種子日本加藤未唯／印尼蘇佳迪（Aldila Sutjiadi），被看好再下一城。先前5月馬德里紅土雙方人馬交鋒，小薇組合直落2贏球，若延續草地經驗和手感，2019年溫網封后的「台捷聯軍」有望再度奏捷，小薇也準備締造近年溫網女雙15連勝。

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吳芳嫺與中國朱琳天助自助，首闖大滿貫女雙第3輪，今晚第14球場對決16種子美國多海德（Caroline Dolehide）／中國張帥，再贏球就挺進8強。至於女雙12種子詹詠然／詹皓晴次輪遭遇西班牙托莫（Sara Sorribes Tormo）／捷克布茲可娃（Marie Bouzkova），爭取16強。

詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）混雙開胡後，「台克聯軍」今晚遭遇英國地主沃特森（Heather Watson）／索爾茲伯里 （Joe Salisbury），力拚8強席次

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