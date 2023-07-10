溫網》宵禁隔日再戰！喬科維奇雙搶7得手8強聽牌

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽，喬科維奇（Novak Djokovic）無愧為「搶7達人 」，面對難纏的波蘭17種子胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），7：6 （8 ：6）、7：6（8 ：6）連下2盤，塞爾維亞衛冕者男單8強門票已經聽牌，卻因當地關燈宵禁被迫延至隔日再戰。

上月法國公開賽紅土橫掃群雄，笑捧史上最多23座大滿貫男單冠軍的喬科維奇，轉戰全英草地俱樂部準備挑戰五連霸、賽史第8冠，這位36歲的第2種子狀態持續維持高檔，先前3連勝、1盤未失出線。此役強碰擅長草地作戰的胡爾卡奇，雙雄都未能破掉對方發球局，不過喬帥首盤搶7從3 ：6戲劇性倒趕5球救回，次盤搶7又在6 ：6打破僵局，連下兩城之後，已把強轟23記愛司的後輩對手逼至懸崖邊。由於當地已達晚上 10 點 35 分，主審評估比賽不太可能在11點宵禁前結束，因此宣布暫停，防守專家喬帥能否順勢關門、締造草地大滿貫賽史32連勝？還得看補賽結果。

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前球王喬科維奇的心臟特強，本屆溫網5度搶7仍未失手，至於此役勝方8強即將對上俄國第7種子盧布列夫（Andrey Rublev）。

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