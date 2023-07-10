MLB》張育成火眼金睛選保送、吉田正尚關鍵致勝轟！ 紅襪狂掃5連勝

張育成鎮守游擊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪台灣好手張育成今天再度獲得先發機會，雖然3打數無安打，不過有選到保送上壘，最終紅襪靠著日籍強打吉田正尚關鍵超前轟，以4：3氣走運動家，狂掃5連勝。

張育成在4月底時因揮棒過猛造成左手腕鉤狀骨骨折，隨即動刀治療脫離戰線，前天傷癒復出重返大聯盟戰場，攻守都有表現，昨天則替補上場，在比賽後段代守游擊。

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今日紅襪迎來明星賽前最後一戰，張育成擔任先發游擊手打第9棒，首打席敲出游擊滾地出局，5下第二打席敲出右外野小飛球，被二壘手美技沒收，比賽前5局打完時，紅襪以1：3落後。

6下紅襪攻勢再起，首名打者杜瓦爾（Adam Duvall）敲出陽春砲帶動球隊反攻，下一棒吉田正尚也擊出安打，2出局後吉田正尚盜上二壘，並藉由捕手傳球失誤進佔三壘，接著阿若尤（Christian Arroyo）敲出二壘安打建功，一棒追平比數，張育成這局也有上場，選到四壞保送。

比賽進入8局下半時，雙方3：3平手，吉田正尚再度挺身而出，猛夯左外野方向陽春砲，飛躍「綠色怪物」大牆，一棒幫助紅襪超前比數，吉田正尚本季第10轟出爐，擊球初速96.6英哩、飛行距離353英呎，靠著吉田的致勝全壘打，紅襪終場以4：3險勝。

張育成在8下第四打席對決日本火球男藤浪晉太郎，敲出右外野飛球出局。張育成今日3打數無安打，選到1次保送，賽後打擊率為0.137，守備方面沒有失誤。

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