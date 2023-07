MLB》鈴木誠也開轟、高飛犧牲打破內野5人佈陣 小熊逆轉洋基

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍好手鈴木誠也今天擊出一發陽春砲,全場進帳2分打點,小熊隊在最後三局合計拿6分,最後在客場以7比4擊敗洋基。小熊在這次3連戰取得2勝1敗的成績。

鈴木誠也先是在第5局從洋基投手赫曼(Domingo German)手中,擊出左外野陽春砲,幫助小熊追成1比1平手,這是鈴木誠也相隔154打席開轟。洋基第6局靠沃爾普(Anthony Volpe)的兩分砲、以及東岡凱爾(Kyle Higashioka)的陽春彈,單局拿3分超前比數。

鈴木誠也。(法新社)

不過,小熊隊在第7局高姆斯(Yan Gomes)的2分打點追平安打在內,單局進帳3分追平。第8局小熊隊無人出局攻占滿壘,洋基隊擺出少見的內野五人佈陣,鈴木誠也仍擊出右外野高飛犧牲打幫助小熊超前比分,接著洋基終結者霍姆斯(Clay Holmes)發生暴投,讓小熊再拿1分。第9局巴恩哈特(Tucker Barnhart)敲適時二壘安打為小熊增添保險分,最後小熊逆轉贏得比賽。

「我只想把三壘這1分打回來,你可以看到內野有5名防守者。」鈴木誠也透過翻譯表示,「所以我做得最好的就是擊出那支高飛犧牲打,我很高興自己能做到。」鈴木誠也今年出賽71場,有7轟、28分打點,打擊率2成59,整體攻擊指數(OPS)為0.747。

小熊投手韓德瑞克斯(Kyle Hendricks)主投5.2局被敲10安,失掉4分,無關勝敗。梅里韋瑟(Julian Merryweather)後援2局無失分,收本季第2勝;洋基赫曼6局失2分1分無關勝敗,馬納利奇歐(Ron Marinaccio)面對3名打者都沒有解決,失掉2分,吞本季第2敗。

Cubbies take the lead in the 8th! pic.twitter.com/r0aUu2ttOB