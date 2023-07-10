MLB》鈴木誠也開轟、高飛犧牲打破內野5人佈陣 小熊逆轉洋基

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍好手鈴木誠也今天擊出一發陽春砲，全場進帳2分打點，小熊隊在最後三局合計拿6分，最後在客場以7比4擊敗洋基。小熊在這次3連戰取得2勝1敗的成績。

鈴木誠也先是在第5局從洋基投手赫曼（Domingo German）手中，擊出左外野陽春砲，幫助小熊追成1比1平手，這是鈴木誠也相隔154打席開轟。洋基第6局靠沃爾普（Anthony Volpe）的兩分砲、以及東岡凱爾（Kyle Higashioka）的陽春彈，單局拿3分超前比數。

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鈴木誠也。（法新社）

不過，小熊隊在第7局高姆斯（Yan Gomes）的2分打點追平安打在內，單局進帳3分追平。第8局小熊隊無人出局攻占滿壘，洋基隊擺出少見的內野五人佈陣，鈴木誠也仍擊出右外野高飛犧牲打幫助小熊超前比分，接著洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）發生暴投，讓小熊再拿1分。第9局巴恩哈特（Tucker Barnhart）敲適時二壘安打為小熊增添保險分，最後小熊逆轉贏得比賽。

「我只想把三壘這1分打回來，你可以看到內野有5名防守者。」鈴木誠也透過翻譯表示，「所以我做得最好的就是擊出那支高飛犧牲打，我很高興自己能做到。」鈴木誠也今年出賽71場，有7轟、28分打點，打擊率2成59，整體攻擊指數（OPS）為0.747。

小熊投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）主投5.2局被敲10安，失掉4分，無關勝敗。梅里韋瑟（Julian Merryweather）後援2局無失分，收本季第2勝；洋基赫曼6局失2分1分無關勝敗，馬納利奇歐（Ron Marinaccio）面對3名打者都沒有解決，失掉2分，吞本季第2敗。

Cubbies take the lead in the 8th! pic.twitter.com/r0aUu2ttOB — Chicago Cubs （@Cubs） July 9, 2023

鈴木誠也開轟。（法新社）

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