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MLB》海盜挑最快飆164公里的火球男成狀元郎 速度評價竟是滿分！

2023/07/10 08:37

手握狀元籤的海盜隊挑中路易斯安那州立大學（LSU）的火球男斯基斯，成為選秀狀元。（圖片取自海盜隊官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟選秀會今天登場，手握狀元籤的海盜隊挑中路易斯安那州立大學（LSU）的火球男斯基斯（Paul Skenes），成為選秀狀元。而握有榜眼籤的國民則是挑中同樣來自LSU的外野手克魯斯（Dylan Crews）。根據《ESPN Stats & Info》指出，這是史上第三次在同一年度的選秀會中，前三指名中有至少兩人來自同一所學校。

斯基斯的投球影片請點此

年僅21歲、身高6尺6吋的斯基斯，他上季交出12勝2敗，防禦率僅1.60，共122.2局投球，飆出209次三振，幫助LSU老虎隊奪冠。斯基斯還打破東南聯盟（SEC）單季三振紀錄；此外，斯基斯成為自2018年老虎隊的狀元麥斯（Casey Mize）後，再度有投手成為狀元郎。

根據大聯盟官網指出，斯基斯的速球均速為98英哩，經常投出破100英哩的火球，最快投到102英哩（約164.1公里）。斯基斯在「MLB Pipeline」的評分中，速度評分是高達80的滿分，而他的滑球也獲得高達70分的評價。

而國民隊挑中的克魯斯，他上季交出18轟、4成26的高打擊率，他最後以連75場上壘結束大學生涯。

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